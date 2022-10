OL - LOSC : Angel Gomes digère mal les regrets lillois

Le LOSC peut avoir des regrets en ce dimanche soir, après le revers de l'équipe face à l'OL, lors de la 13ème journée de Ligue 1. Interrogé par Prime Video, Angel Gomes n'a pas caché sa peine suite à un score sévère pour des Lillois entreprenants. L'Anglais a rencontré un solide Anthony Lopes qui a réalisé de grosses parades :

La suite après cette publicité

«Je pense que c'est malheureux pour nous, on s'est crée beaucoup d'occasions mais de leur côté, ils se sont procurés qu'une occasion et c'est but. On est très déçus, je pense que nous aurions dû remporter ce match. Mais c'est le football, il faut se projeter sur le prochain match. C'est une histoire de chance, sur mon occasion, j'aurais dû marquer, j'aurais dû faire mieux mais le gardien a fait un bon arrêt. On n'a pas été efficace devant le but mais il faut avancer. C'est une habitude pour moi de jouer à ce poste, j'ai une bonne connexion avec Jonathan David», s'est lamenté Gomes.