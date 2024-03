Vidéo, Real Sociedad-PSG : Kylian Mbappé explose le filet d’Álex Remiro

C’est l’affiche tant attendue par le peuple parisien depuis plusieurs semaines. Le Paris Saint-Germain se déplace ce mardi soir dans le Pays Basque espagnol, à San Sebastien, pour y défier la Real Sociedad sur la pelouse du stade d’Anoeta, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Victorieuses à aller (2-0) au Parc des Princes, les troupes de Luis Enrique se doivent de terminer le travail en Espagne, pour décrocher un ticket qualificatif pour les quarts de la compétition. Le match est commenté en direct sur Foot Mercato.

Après de belles premières minutes équilibrées et intenses entre les deux équipes, ce sont les Parisiens qui ont ouvert le score grâce à une réalisation de l’attaquant et capitaine, Kylian Mbappé. Lancé par Ousmane Dembélé sur la gauche de la surface, l’international français a éliminé Igor Zubeldia sur son crochet rapide dans un angle fermé avant de trouver le petit filet opposé d’Álex Remiro d’une frappe puissante. Ce tir a d’ailleurs percé le filet du gardien espagnol et a contraint les arbitres à stopper le jeu pour réparer les cages. Paris mène à la 15ème minute.