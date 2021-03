L'agent de Gareth Bale calme le jeu autour du Real Madrid

La suite après cette publicité

«La raison principale pour laquelle je suis venu aux Spurs cette année, c'était de jouer au football avant tout. Je voulais être en forme pour jouer quand l'Euro débutera. L'idée de départ était de faire un an aux Spurs et après l'Euro, il me restera un an de contrat avec le Real. Mon projet, c'est d'y retourner, c'est tout ce que j'ai comme projet.» Il y a quelques jours, Gareth Bale avait annoncé son plan pour la suite de sa carrière. Sa volonté est donc de retourner en Espagne dès la fin de son prêt.

Pas sûr que le Real Madrid ait le même projet pour le Gallois. Avec encore un an de contrat et un salaire qui pèse très lourd, le joueur de 31 ans coûterait encore cher à la formation de Florentino Pérez. Le patron de la Casa Blanca cherchera sans doute à s'en débarrasser le plus vite possible, d'autant que son prêt n'est pas non plus une grande réussite à Tottenham. Interrogé par ESPN, Jonathan Barnett, l'agent du joueur estime lui aussi que c'est sans doute «trop ​​tôt» pour décider de quoi que ce soit, affirmant au passage que les déclarations de Bale «ont été sorties de leur contexte».