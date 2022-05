Mercato OM : Pablo Longoria a bien reçu le message de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille ne pouvait pas rêver d'une meilleure fin de saison, avec une qualification directe pour la Ligue des Champions 2022/2023 acquise à la 38e et ultime journée de Ligue 1, profitant du faux-pas de l'AS Monaco à Lens pour s'emparer de la deuxième place au classement. Néanmoins, cet objectif sportif accompli a été suivi d'une perte d'un des cadres de cette équipe : la signature libre de tout contrat de Boubacar Kamara à Aston Villa. Un départ qui a amené certains supporters de se poser des questions quant à la gestion de la saison prochaine, avec une C1 à disputer en plus du championnat et de la Coupe de France, qui reste un but non négligeable pour l'OM.

Néanmoins, au micro de RMC, le président espagnol Pablo Longoria a tenu à rassurer non seulement les Marseillais, mais également son entraîneur Jorge Sampaoli, qui n'a cessé de demander un effectif solide pour tenir 50 matches en une saison : «c'est très important d'avoir de la compétitivité en Ligue des Champions. C'est l'un de nos objectifs. On connaît la difficulté historique des clubs français qualifiés en C1 à enchaîner les compétitions, entre le championnat, la Ligue des champions… Le niveau d’exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique mais surtout mental, est très important.»

Sampaoli conforté

Toujours dans ce long entretien accordé à la radio française, le dirigeant espagnol admet que l'OM se doit d'être renforcé pour ne pas connaître une nouvelle débâcle dans la compétition européenne la plus prestigieuse : «il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. Il sera donc important d’avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d’exigence que l’on a nous aussi en interne.» Une exigence qui passe d'abord par accorder sa confiance à son coach de 62 ans : «Jorge Sampaoli est une personne fondamentale pour le projet.»

Pour sa troisième saison en Europe, le technicien argentin est très estimé par son président, qui n'a pas hésité à mettre en valeur son travail durant sa saison et demi à la tête de la formation olympienne : «parler de Jorge Sampaoli, c’est parler d’un grand coach, qui a réalisé un travail extraordinaire tout au long de la saison. Il est important de dresser le bilan de la saison, on l’a déjà fait. On a beaucoup analysé cela ces dernières semaines, les choses qu'on a bien faites, celles qu’on peut améliorer. Il y a beaucoup d’autocritique à l’intérieur du club. Notre niveau d’exigence est élevé. L’intention du club est de donner de la continuité à ce projet. On doit tendre vers la stabilité, ce qu’il n’est pas toujours aisé de trouver dans le football. Il faut trouver de la logique, de la continuité, de la régularité dans la prise de décision.»