OM : la mauvaise passe de Jonathan Clauss

« Pour une des rares fois de ma vie, je regarde le journal de 20h. Arrive la fin de liste et là, je n’avais pas de mot. J’étais dans le vide, dans le flou total pendant 1h, 1h30… Cela m’a fait mal. Le moment le plus dur de ma carrière ? Honnêtement non, il y a pire. Bien sûr qu’il y a de la déception, mais il y a bien pire que de ne pas être retenu pour une Coupe du monde. Ça fait mal, mais c’est juste une question d’ego. Quand tu fais d’un rêve un objectif… J’avais plus de peine pour mes parents, ma copine, que pour moi. » Ces mots, ce sont ceux de Jonathan Clauss sur Canal + en janvier dernier.

C’est en partie par cela qu’on explique que les performances de l’Alsacien sont moins bonnes en cette deuxième partie de saison : il n’arrive pas à digérer sa déception de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde 2022 avec les Bleus. Mais, il faut savoir se relever et sur certaines périodes de certains matches, l’ancien Lensois avait plutôt réussi la chose.

Il est quand même impliqué sur le premier but

Mais ce dimanche soir, alors que l’Olympique de Marseille l’a emporté à Lyon au Groupama Stadium (2-1), une première depuis 16 ans, Jonathan Clauss a encore montré quelques lacunes, d’où le 5,5 donné par la Rédaction FM. Certes, il court beaucoup, certes, il est souvent dans les bons coups, mais il est resté frustrant. Pendant un bon moment, en première période, il a évolué sur son flanc de prédilection, le droit. Sans succès, surtout pour le pauvre Issa Kaboré de l’autre côté, les deux hommes ont interverti leur position.

On a alors plus trouvé Clauss, bien aidé par les alignements globalement honteux de la défense lyonnaise. C’est d’ailleurs lui, qui d’un joli coup de patte, envoie Alexis Sanchez dans la profondeur pour l’ouverture du score d’Ünder. Mais ce dimanche, Clauss aurait pu faire mieux. Dans un monde comme celui dans lequel il évoluait à Lens, il aurait fini la partie avec une passe décisive en plus et un but.

Trop de mauvais choix

Malheureusement, sa passe pour Ünder était trop mal appuyée et sa frappe, elle, trouvait le bout du gant d’un grand Anthony Lopes puis la barre transversale. Ce dimanche, le piston droit d’Igor Tudor a fait trop de mauvais choix et a semblé en difficulté à chaque accélération de Bradley Barcola, le jeune ailier droit de l’Olympique Lyonnais.

« Je pense qu’il y a mieux à faire. À l’image de mes situations, il y a deux gestes où je dois être plus égoïste. Il faut que j’apprenne. Il y a des passes qui arrivent à un mètre derrière. C’est des choses qu’on travaille. Je trouve que se créer beaucoup de situations, c’est bien », a commenté le principal intéressé en zone mixte. Il va falloir être à fond pour les six derniers matches de la saison puisque l’OM et Lens se tirent la bourre dans les hautes places de notre Ligue 1.