Roma - Inter : les compositions officielles

Au lendemain du succès du Milan face au Torino (2-0), les deux équipes qui complètent le podium, l'Inter (2e, 36 points) et l'AS Rome (3e, 33 points), s'affrontent au stade olympique de Rome à l'occasion de la 17e journée de Serie A. Pour ce match, Paulo Fonseca, privé notamment de Pedro et Nicolò Zaniolo, présente son habituel 3-4-2-1 avec Borja Mayoral, double buteur face à Crotone, sur le banc au profit d'Edin Dzeko.

Au milieu on retrouve notamment le Français Jordan Veretout. En face Antonio Conte doit lui se passer de Danilo D'Ambrosio et doit composer avec un Romelu Lukaku, qui se remet d'une contracture aux quadriceps de la cuisse droite, mais bien titulaire pour ce match. Arturo Vidal entre également dans le onze, tout comme Matteo Darmian en lieu et place de Ashley Young.

Les compositions des équipes :

AS Rome : López - Mancini, Ibañez, Smalling - Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola - Pellegrini, Mkhitaryan - Dzeko.

Inter Milan : Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian - Lukaku, Martínez.