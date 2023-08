Mercato RC Lens : Ayanda Sishuba scelle son avenir

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, le RC Lens était focus sur le recrutement de son numéro 9 et l’a enfin trouvé en la personne d’Elye Wahi. Dans le sens des départs, c’est assez calme même si la pépite belge lensoise Ayanda Sishuba a fait l’objet d’une approche concrète de plusieurs clubs, dont le FC Bruges. Il faut dire que ce numéro 10, international U18 belge formé à Mouscron et arrivé chez les Sang et Or en 2017, a effectué une préparation remarquée (il a mis un doublé avec les pros face à Sochaux et il a joué face au Torino et face à Manchester United notamment).

Cela fait suite également à sa bonne saison 2022-23 avec la réserve lensoise (9 buts et 4 passes décisives en 18 matches) qui avait notamment débouché à la signature d’un premier contrat pro avec le RCL. Bon des deux pieds, fort en un contre un et disposant de grandes facilités à éliminer ses adversaires, Ayanda Sishuba pourrait être l’une des surprises de la saison à Lens qui va devoir jouer de nombreux matches avec la Ligue des Champions. Conscient de ses qualités, très attaché à son club, le jeune belge formé à Mouscron veut se donner les moyens de réussir à Lens et parvenir à gagner la confiance de Franck Haise. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.