JT Foot Mercato : le grand ménage s’accélère au PSG !

Le PSG veut vendre à tour de bras

Ça bouge beaucoup ces derniers jours autour du Paris Saint-Germain, avec déjà l’arrivée officielle d’une nouvelle recrue en la personne de Cher Ndour. Il est arrivé libre après la fin de son contrat avec Benfica. Le milieu de terrain de 18 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec le club francilien, où il portera le numéro 27. Mais ce n’est pas tout, la direction parisienne s’interroge grandement à propos de la hiérarchie des gardiens, d’après L’Équipe. Il y a d’abord le retour de prêt de Keylor Navas, qui revient de 6 bons mois du côté de Nottingham Forest. Le club anglais ne serait d’ailleurs pas contre l’idée de le conserver… L’Inter surveille également le dossier, dans le cas où André Onana serait vendu à Manchester United ! Et avec le très probable départ de Navas, Paris surveille le marché. Et une réflexion est menée sur le profil du gardien numéro 2 qu’il faut à Paris, ou un numéro 1 bis pour concurrencer Donnarumma. Rappelons que l’avenir sportif de Sergio Rico est compromis après son très grave accident de cheval. Plusieurs noms sont cochés dans la liste des dirigeants parisiens, on retrouve De Gea, Lloris ou encore Kepa, mis sur le marché par Chelsea ! Concernant le gardien français, une approche aurait déjà eu lieu… Paris touche au bout pour Mauro Icardi et sauf retournement de situation l’Argentin devrait bien s’engager définitivement avec Galatasaray dans les prochains jours… L’opération est estimée à 10 M€ ! En revanche, peu de chances que Leandro Paredes suive. Si le club stambouliote s’intéresse à lui, ce ne serait pas réciproque d’après nos informations. L’Argentin n’est pas séduit par cette destination, et privilégie l’Italie et l’Espagne comme possibles points de chute. Julian Draxler, revient de prêt de Benfica et attendrait de pouvoir s’entretenir avec Luis Enrique avant d’envisager la suite. L’Allemand pense avoir une carte à jouer, même si un départ reste possible si le coach ne compte finalement pas sur lui… Le jeune El Chadaille Bitshiabu devrait lui aussi faire ses valises ! C’est L’Équipe qui affirme qu’un accord a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig ! Le transfert devrait atteindre une somme comprise entre 15 M€ et 20 M€, selon les divers bonus. Dans le même temps, et toujours dans le sens des départs, Marco Verratti est dans les petits papiers de l’Atlético de Madrid… Il serait même la priorité des Colchoneros selon Marca ! À tel point que le club madrilène est prêt à faire de sacrés efforts financiers si jamais le PSG accepte de discuter d’un transfert.

Le Bayern ne compte plus sur Mané

En Allemagne, rien ne va plus pour Sadio Mané du côté du Bayern Munich ! Après une saison plus que compliquée en Bavière, l’international sénégalais avait pourtant expliqué qu’il resterait sûrement chez le champion de Bundesliga, afin de s’y imposer. Un défi qu’il pourrait bien ne pas pouvoir relever. C’est en tout cas ce qu’affirme Kicker ce jeudi. Le club allemand aurait décidé de jouer cartes sur table avec son joueur. La direction bavaroise a informé Mané qu’il n’entrait pas dans les plans pour cette saison. Il est donc invité à trouver un nouveau club cet été, ce qui permettrait d’économiser, au passage son coûteux salaire, estimé à 20 M€ par saison. Un coup dur pour l’ancien attaquant de Liverpool, qui est notamment suivi par le club saoudien d’Al-Ahli ! D’autant que vu son salaire très élevé, les prétendants pouvant s’offrir Mané ne sont pas légion.

Pau Torres débarque à Aston Villa. Le défenseur espagnol arrive en Angleterre où il va retrouver Unai Emery, qu’il a connu à Villarreal. Le Sous-Marin Jaune va récupérer environ 40 M€ dans ce transfert. Sergej Milinkovic-Savic n’est plus un joueur de la Lazio ! Il quitte le club romain et prends la direction d’Al-Hilal, en Arabie saoudite contre un chèque de 40 M€ ! Il devrait toucher là-bas un salaire annuel de 20 M€… Libre de tout contrat après deux saisons à Aston Villa, Ashley Young a trouvé un nouveau club ! En effet, le défenseur de 38 ans pose ses valises du côté d’Everton où il a signé un contrat d’une saison.