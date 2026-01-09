Chelsea : Liam Rosenior valide un premier transfert

Nommé entraîneur de Chelsea en début de semaine, Liam Rosenior s’est déjà mis au travail. En effet, l’ancien coach de Strasbourg était dans les tribunes mercredi soir pour assister à la défaite des siens face à Fulham en championnat (2-1). Mais ce n’est pas tout, celui qui a dirigé son premier entraînement a aussi son mot à dire sur le mercato.

La suite après cette publicité

Il a donné son feu vert à un premier transfert, dans le sens des départs. Ainsi, Rosenior a accepté que son club vende Leo Castledine à Middlesbrough. Ce dernier est attendu aujourd’hui afin de passer sa visite médicale. Son transfert devrait rapporter environ 2,3 M€ aux pensionnaires de Stamford Bridge.