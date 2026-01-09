Menu Rechercher
Chelsea : Liam Rosenior valide un premier transfert

Par Dahbia Hattabi
Liam Rosenior, avec Strasbourg @Maxppp

Nommé entraîneur de Chelsea en début de semaine, Liam Rosenior s’est déjà mis au travail. En effet, l’ancien coach de Strasbourg était dans les tribunes mercredi soir pour assister à la défaite des siens face à Fulham en championnat (2-1). Mais ce n’est pas tout, celui qui a dirigé son premier entraînement a aussi son mot à dire sur le mercato.

Il a donné son feu vert à un premier transfert, dans le sens des départs. Ainsi, Rosenior a accepté que son club vende Leo Castledine à Middlesbrough. Ce dernier est attendu aujourd’hui afin de passer sa visite médicale. Son transfert devrait rapporter environ 2,3 M€ aux pensionnaires de Stamford Bridge.

