Brice Samba répond à l’intérêt de l’OM

Un an après Seko Fofana, le RC Lens pourrait perdre plusieurs autres cadres dans les semaines à venir. Outre Kevin Danso, qui a des chances d’être vendu comme nous vous l’indiquions dernièrement, plusieurs informations vont dans le sens d’un départ pour Brice Samba. Cité du côté de l’OM, l’international tricolore a été invité à commenter l’information ce mercredi en conférence de presse. Mais pour lui, ce ne sont que des bruits de couloir.

La suite après cette publicité

« Ce n’est pas à l’ordre du jour en toute franchise. J’ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux, je ne vais pas mentir. Après, tout le monde connait l’attachement que j’ai avec ce club que j’ai connu à l’âge de 18 ans. Ensuite, on verra bien, a confié le joueur passé par l’OM. Je ne me prends pas la tête et on verra la position de Lens vis-à-vis de moi. Je suis le capitaine et je ne pense pas que Lens voudra se débarrasser de moi aussi facilement. En tout cas, je suis vraiment très content et fier d’être le capitaine de Lens. Et s’il faudra rester à Lens, on restera. En tout cas, je ne ferme aucune porte et on verra ce qu’il va se passer cet été. ».