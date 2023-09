JT Foot Mercato : les ultimes tentatives des clubs d’Arabie saoudite pour piller l’Europe

Le coup de pression de l’Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Le mercato est toujours ouvert en Arabie saoudite. Forcément, plusieurs clubs craignent le départ de joueurs stars. La plus grosse cible du Royaume, c’est Mohammed Salah. Selon nos informations, un contrat de quatre ans a été proposé à l’Egyptien. Si Liverpool accepte qu’il quitte l’Angleterre pour le Moyen-Orient, le Pharaon touchera un salaire d’environ 100 M€ annuels. Pour l’instant, Jürgen Klopp se montre toujours aussi ferme dans le dossier et assure qu’aucune offre n’est arrivée sur le bureau des Reds. D’après la presse anglaise, le club saoudien Al Ittihad est désormais prêt à dépenser plus de 233 millions d’euros pour arracher Salah des griffes des Reds. D’après Sport, une offre XXL est, par ailleurs, arrivée sur le bureau du Barça pour transférer Robert Lewandowski. Un club saoudien, dont l’identité n’a pas été révélée, propose 40 M€. On apprend dans les colonnes de L’Équipe qu’Al Hilal est sous le charme de Victor Osimhen. Il y aurait eu des propositions orales évaluées à 200 M€. Rien d’exceptionnel pour le président du Napoli, qui s’est même permis de transmettre un mail sarcastique aux intermédiaires mandatés par le club saoudien. «Votre offre ne peut acheter qu’un pied d’Osimhen. Pour l’année prochaine, je pense que vous serez en mesure d’offrir 500 millions et nous examinerons probablement votre offre, mais je répète : 'peut-être’». Et comme nous vous l’avions évoqué il y a quelques jours, Yannick Ferreira Carrasco dispose d’un intérêt en provenance d’Arabie saoudite. Et selon nos informations, l’offre d’Al Shabab devrait arriver avant la fin du mercato. Abha Club, qui a recruté François Kamano et Karl Toko-Ekambi cet été, va s’offrir un autre visage connu de la Ligue 1 d’après nos indiscrétions : Valentin Eysseric. Enfin, selon nos toutes dernières informations, Sergio Ramos doit se rendre en Arabie saoudite au cours de la semaine prochaine pour finaliser son transfert.

Le sacrifice de Felix

Joao Felix est heureux de rejoindre le FC Barcelone. Pour rejoindre ce club, qui a l’air d’être cher à son cœur, il a fait un compromis. El Mundo nous donne ce week-end plus de détails sur ce qu’a accepté Felix. En effet, d’après la publication espagnole, ce dernier, qui percevait 6 millions par an nets chez les Colchoneros, ne toucherait que trois millions d’euros nets en Catalogne. En somme, l’international portugais a réduit de moitié son salaire pour pouvoir jouer au Barça.

À lire

Neymar règle ses comptes avec le Paris Saint-Germain

Les officiels du jour

Arrivé libre au PSG il y a deux ans, Georginio Wijnaldum quitte définitivement le club francilien. Le milieu néerlandais s’est engagé du côté de l’Arabie saoudite et du club d’Al-Ettifaq. Et Juan Mata s’envole vers de nouveaux horizons. Libre cet été, le meneur de jeu espagnol a signé au Vissel Kobe, l’ancien club d’Andres Iniesta.