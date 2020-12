AC Milan : l'impressionnant Theo Hernandez met la Serie A à sa botte

L'AC Milan peut déjà se frotter les mains. En juillet 2019, les Rossoneri décidaient de miser sur Theo Hernandez. Un vrai pari à l'époque pour les Italiens puisque le Français s'était montré décevant au Real Madrid. Un club qui n'avait pourtant pas hésité à rompre le pacte de non-agression avec l'Atlético de Madrid à l'été 2017 pour le recruter. Auteur d'un prêt réussi au Deportivo Alavés, le latéral gauche avait tapé dans l'oeil des Merengues, qui avaient déboursé environ 30 M€ pour faire de lui la doublure de Marcelo dans un premier temps. L'idée était ensuite qu'il devienne le numéro un dans quelques années.

Le héros Hernandez a frappé

Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Après une première saison mitigée, il était envoyé à la Real Sociedad en prêt. A son retour, Zinedine Zidane ne comptait pas sur lui et finalement, l'AC Milan obtenait son transfert. Les Lombards lui montraient leur confiance en lui faisant signer un bail de 5 ans. Motivé, Hernandez affichait ses ambitions lors de sa présentation à la presse. «Je suis heureux d'être ici, tout le monde m'a chaleureusement accueilli. Je suis serein. J'espère jouer beaucoup de matches avec mes coéquipiers (...) Je suis excité. Je suis ici pour travailler et pour être l'un des trois meilleurs à mon poste dans le monde».

Un an et demi plus tard, le petit-frère de Lucas Hernandez est sur la bonne voie pour atteindre l'objectif qu'il s'était fixé à son arrivée à Milan. Lors de sa première saison, le natif de Marseille s'était montré convaincant sur le pré aussi bien sur le plan défensif qu'offensivement. Il avait terminé l'année avec 7 buts et 5 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues, dont 35 en tant que titulaire. Lors de cet exercice 2020-21, il continue sur sa lancée avec 4 assists et 3 buts en 18 apparitions. Deux de ses trois buts ont d'ailleurs été inscrits hier lors du match nul face à Parme en Serie A. Le premier de la tête pour réduire l'écart (2-1, 58e) et le second pour égaliser du gauche avec rage (2-2,90e+1).

Un bilan impressionnant à Milan

Ses deux réalisations sont donc précieuses pour que son équipe conserve la tête du championnat. Ce lundi, la presse italienne revient notamment sur la belle prestation du héros Hernandez. La Gazzetta dello Sport lui accorde sa une avec le titre "Merci Theo" et ajoute : «Theo est de retour dans la version Superman (...) Le Français a sauvé Milan, aucun défenseur n'avait marqué de doublé depuis l'époque de Nesta (...) Ibra n'est pas là, mais Theo Hernandez a été probablement le meilleur joueur de Milan». Appliqué et rigoureux défensivement, décisif offensivement, le Français, plus mature, fait l'étalage de ses nombreuses qualités et progresse pour se rapprocher de son meilleur niveau sous les ordres de Stefano Pioli. Son bilan en Italie est plutôt impressionnant pour l'instant avec dix buts et neuf passes décisives en 54 rencontres toutes compétitions confondues.

Et ses prestations ne doivent pas passées inaperçues en France où Didier Deschamps et son staff le gardent à l'oeil. D'ailleurs, Theo Hernandez (23 ans) n'a jamais caché que son objectif était de jouer avec les Bleus, si possible avec son frère Lucas. « Les entraîneurs ont parfois leurs idées et leurs joueurs mais honnêtement, il m’a semblé qu’après une saison pareille… Je continuerai à me battre pour qu’on m’appelle. L’Euro est mon objectif, j’ai un an pour le réaliser», avait-il avoué dans la presse italienne. Son avenir en sélection mais également son avenir tout court pourrait se jouer prochainement. Sous contrat jusqu'en 2024, le latéral gauche devrait sûrement avoir des prétendants (le PSG était sur le coup l'été dernier), lui dont la valeur est passée de 18 à 45 millions d'euros depuis son arrivée à Milan en 2019 selon Transfermarkt. La dolce vita italienne semble parfaitement convenir à un Theo Hernandez à la hauteur des espoirs placés en lui.