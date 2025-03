Real Madrid : Arda Güler annonce un grand rebondissement pour son avenir

Présent en sélection, Arda Güler s’est régalé avec la Turquie et a été décisif dans la montée en Ligue A de la Ligue des Nations durant ce rassemblement, également marqué par son clash avec Dominik Szobozslai. Mais les choses sont bien différentes pour le milieu offensif de 20 ans avec le Real Madrid, lui qui n’a joué que 1088 minutes cette saison, comme l’avait rappelé Szobozslai lors de son clash avec le jeune Turc. Mais dans un entretien à Marca, Arda Guler (20 ans) a mis les choses au clair sur sa situation.

Et à propos de son temps de jeu, il ne s’inquiète pas et assure que Madrid lui a donné des garanties pour l’avenir et que sa situation actuelle n’était pas du tout un problème. «Madrid m’a donné un plan et j’y crois toujours. Je suis sûr de réussir à Madrid, j’ai même acheté une maison à Madrid. Je travaille très dur et je suis toujours prêt à jouer, comme vous avez pu le constater lors de ce match contre la Hongrie», a-t-il d’abord expliqué.

Arda Güler ne pense qu’au Real Madrid

Avant d’assurer qu’il ne souhaitait pas quitter les Merengues, mais s’y imposer. « Personnellement, mon seul souhait est de jouer tous les matches et d’aider mon équipe à remporter tous les titres. J’aime les supporters du Real Madrid et leur soutien est une grande valeur pour moi, je leur en suis très reconnaissant. Je suis venu au Real Madrid pour jouer et pour être un élément important de cette équipe. Et je ne cesserai pas de me battre jusqu’à ce que je l’obtienne ».

Pourtant, tout ne serait pas parfait entre lui et son manager, Carlo Ancelotti. Avec 30 matchs, toutes compétitions confondues, disputés, Arda Güler n’a connu seulement que 10 titularisations, pour 3 buts et 5 passes décisives. Durant des séances d’entraînement, Ancelotti lui aurait adressé des remarques négatives sur son jeu, notamment son manque d’efforts défensifs et d’implication à l’égard du collectif. Mais Arda Güler ne s’inquiète pas et se dit donc prêt à être décisif pour faire gagner tous les trophées possibles au Real Madrid.