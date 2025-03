Real Madrid : c’est tendu entre Arda Güler et Carlo Ancelotti

Le dossier Arda Güler est en passe de devenir un problème au Real Madrid. Toujours en manque de temps de jeu dans cet effectif pléthorique (30 matchs toutes compétitions confondues mais seulement 10 titularisations, 3 buts et 5 passes décisives), il a vu son rôle de supersub être de plus en plus mis à mal ces dernières semaines, alors qu’il entrait régulièrement en jeu lors de la première partie de saison. Entre les différentes compétitions et depuis le 1er janvier dernier, il est resté assis sur le banc 12 fois sur un total de 22 matchs. La trêve internationale arrive à point nommé pour lui, qui se pose toujours plus de questions quant à son avenir.

Le milieu de terrain va pouvoir se relancer et obtenir plus de minutes sous le maillot de la sélection turc. «C’est un footballeur exceptionnel. Nous connaissons tous son talent et ce qu’il peut apporter», a déclaré Vincenzo Montella en conférence de presse ce mercredi. Si le sélectionneur vole à son secours, c’est que les problèmes s’accumulent en club. Ses apparitions ont diminué ces derniers temps et ce n’est pas le fruit du hasard. Au contraire même puisque le calendrier s’accélère. Relevo croit plutôt savoir que les relations avec Carlo Ancelotti se sont fortement détériorées depuis quelques semaines.

Güler dans le viseur du staff et du vestiaire

L’Italien n’a jamais voulu se rapprocher excessivement des joueurs qu’il dirige. Cela lui permet de toujours placer l’équipe au-dessus de l’individu. Cette relation un peu distante, Güler (20 ans) a toujours eu du mal à l’accepter, d’autant que sa situation de remplaçant lui convient de moins en moins. Forcément quand vient l’heure des explications, la pilule ne passe plus. Durant des séances d’entraînement, Ancelotti lui a adressé des remarques négatives sur son jeu, notamment son manque d’efforts défensifs et d’implication à l’égard du collectif. C’est pourtant une donnée essentielle pour Carletto.

Le technicien apprécie les besogneux, et récompense ceux qui ne rechignent pas à la tâche. Güler a pour le moment du retard dans ce domaine. Autre événement récent, la performance du milieu offensif contre Leganés en Coupe du Roi (victoire 3-2). L’analyste vidéo a mis en lumière ses mauvais choix avec le ballon et son non-respect de travail tactique exigé provoquant la colère de son entraîneur. Tout cela fait suite à d’autres épisodes comme des sorties nocturnes trop répétées et une certaine indiscipline remarquée dans le vestiaire. Kylian Mbappé l’a d’ailleurs dans son viseur et ce n’est visiblement plus le seul.