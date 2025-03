Real Madrid : Kylian Mbappé est très agacé par 2 coéquipiers !

« Je suis à 2 buts de la première saison de Cristiano ? Même si je marque plus de buts, ça ne veut pas dire que je suis plus grand, ce sont juste des chiffres. Mais je me sens bien, 2025 va être une très bonne année collectivement, comme sur le plan personnel ». Tels étaient les propos de Kylian Mbappé, samedi soir, après son doublé face à Villarreal qui a permis aux Merengues de l’emporter 2-1 sur la pelouse du Sous-Marin Jaune.

Il faut dire que le Bondynois avait des choses à prouver après ses deux prestations assez médiocres face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Sur la pelouse de l’une des meilleures équipes de Liga, l’ancien Parisien a donc fait parler la poudre et fait taire provisoirement ses détracteurs, permettant au passage à son équipe de s’emparer temporairement de la place de leader.

Mbappé n’a pas caché ses émotions face à Villarreal

Depuis, certains médias ont fait des révélations sur ce qui se passe dans le vestiaire pour le Bondynois, et sur ce qui s’est passé hier au nord de Valence. L’Equipe indique ainsi que le Français était très agacé par Vinicius Junior, entré à l’heure de jeu. Il n’a pas hésité à le montrer sur certaines actions, où le Brésilien n’a pas voulu ou n’a pas réussi à le servir. Et ce alors que ces dernières semaines, la presse espagnole a déjà évoqué une relation loin d’être idéale entre les deux stars offensives de ce Real Madrid, la mauvaise entente des deux joueurs provoquant même des inquiétudes en interne.

Et ce n’est pas tout puisque face à Villarreal, un nouveau joueur a semblé agacer sérieusement le Bondynois. Comme le rapporte la Cadena SER, Mbappé était très énervé contre Arda Güler, pendant et après la rencontre. Il l’a par exemple montré sur cette action en toute fin de match, quand la pépite turque a préféré tirer en direction du but plutôt que de le servir en retrait, avec un geste de rage pas du tout dissimulé. Et contrairement à son conflit avec Vinicius Jr où la presse est plutôt neutre, les médias espagnols donnent raison à Mbappé, critiquant clairement la prestation du Turc hier. Bonne ambiance…