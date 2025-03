Le Real Madrid est déçu et très inquiet pour Kylian Mbappé et Vinicius Jr

Sur le papier, le Real Madrid est co-leader du classement de Liga avec le FC Barcelone (avec un match en plus) et vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais sur le terrain et en coulisses, ce n’est pas la joie. Surtout entre Vinícius Júnior et Kylian Mbappé. Dès l’arrivée du Français au Real Madrid, les deux hommes étaient scrutés de près. La Casa Blanca se frottait les mains d’avoir deux des meilleurs attaquants du monde entre ses mains, mais les observateurs se demandaient comment Carlo Ancelotti allait les faire cohabiter.

Vinicius Jr joue sur l’aile gauche, le poste de prédilection de Mbappé. Au final, le Bondynois a été repositionné dans l’axe. En termes de statistiques, Mbappé a marqué 28 fois et Vinicius en a planté 18 et délivré 11 passes décisives. Cependant, des rumeurs sont récemment sorties en Espagne sur la « fausse entente » entre le Français et le Brésilien. En clair, Mbappé et Vinicius chercheraient à vendre une complicité qui n’existerait pas. Aujourd’hui, Relevo ne confirme pas cette rumeur, mais le média indique quand même que leur entourage informe qu’il n’y a pas de problèmes sans parler d’amitié pour autant.

Mbappé et Vinicius Jr ne sont pas amis

Relevo souligne surtout que les deux stars merengues peinent à cohabiter ensemble sur le pré. « L’analyse faite en interne est que soit l’un, soit l’autre brille, mais les deux ne brillent généralement pas en même temps », écrit le média, qui ajoute que ce problème est devenu une source de préoccupation pour le Real Madrid. La copie rendue par les deux hommes lors du huitième de finale retour de C1 contre l’Atlético en est d’ailleurs la preuve. Vinicius Jr s’est fait museler par Llorente sur son aile gauche et a même raté un penalty provoqué par Mbappé. De son côté, l’ancien Parisien a certes obtenu cette faute, mais son bilan de 0 tir en 120 minutes est catastrophique pour un match de ce niveau.

Relevo ajoute que les deux ont joué 35 matches ensemble (titularisés ensemble à 32 reprises). Et sur ces 35 rencontres, seules 8 d’entre elles ont vu les deux attaquants madrilènes marquer tous les deux. Ensuite, le média précise que Mbappé affiche les pires statistiques en termes de kilomètres parcourus et au niveau du pressing. De son côté, « Vini » court plus, mais de manière désorganisée. Un bilan terrible pour les dirigeants madrilènes qui espéraient que leurs deux stars n’auraient plus ce genre de souci d’adaptation à ce stade de la saison, à l’heure où les trophées se décident. Le Real Madrid parviendra-t-il quand même à réussir sa fin de saison ? Pour le moment, le navire tangue, mais il ne coule pas.