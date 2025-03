Real Madrid : ça chauffe déjà entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr !

C’était une des craintes de beaucoup de supporters du Real Madrid et d’observateurs en général lorsque Mbappé a posé ses valises à Madrid : comment allait se passer la cohabitation entre toutes ces stars et ces égos dans le vestiaire madrilène ? Le Bondynois sortait d’une aventure parisienne où il avait déjà eu des problèmes avec certains joueurs, et beaucoup craignaient qu’il vienne perturber une harmonie existante dans un vestiaire où tout le monde s’entendait plutôt bien.

Pour le moment, il n’y a pas eu d’incidents, ni d’étincelles entre Mbappé et les autres joueurs du vestiaire, même s’il se dit que son arrivée a poussé certains joueurs comme Vinicius Jr et Jude Bellingham à réclamer de plus gros émoluments aux dirigeants. Rien d’inhabituel dans le monde du foot jusqu’ici, et les médias locaux évoquaient un vestiaire tranquille, et même si Mbappé et Vinicius Jr avaient du mal à se trouver sur la pelouse, il ne semblait y avoir aucun problème entre les deux.

Loin d’être amis

Mais voilà que la Cadena SER a fait des révélations fortes. Comme l’indique le journaliste Anton Meana, qui couvre l’actu du Real Madrid pour la célèbre radio, la relation entre les deux hommes ne traverse pas un bon moment, et elle est loin d’être aussi bonne que ce que certains veulent le faire croire. « Ils veulent nous vendre une fraternité qui n’existe pas », a rajouté le journaliste. Et comme l’ont souligné d’autres journalistes du média dans l’émission El Larguero, ce froid entre les deux hommes est problématique puisqu’il se traduit aussi sur le terrain, avec deux joueurs qui ne se cherchent pas.

« S’ils peuvent, ils font chacun leur truc de leur côté, ils cherchent la gloire personnelle », a par exemple indiqué Javier Herraez. Une situation qui nous rappelle forcément ce qui se passait à Paris, avec le Bondynois et Neymar notamment. Même si le média espagnol indique que pour l’instant les deux vedettes madrilènes n’en sont pas encore au stade où ils se détestent, cela risque de devenir un vrai problème pour la suite de la saison…