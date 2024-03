José Mourinho négocie déjà avec son futur club

Le show Mourinho. Hier, Netflix a annoncé la production d’un documentaire consacré au Special One. Et on peut déjà dire que la plateforme en aura pour son compte puisque le technicien portugais est un vrai personnage et un très bon client. D’ailleurs, il est prévu qu’il témoigne lors de ce documentaire produit par John Battsek. L’ancien coach de Chelsea reviendra certainement sur son parcours hors du commun et sa belle carrière, lui qui est actuellement sans club.

Le 16 janvier dernier, l’AS Roma a annoncé la fin de sa collaboration avec Mourinho, dont le contrat prenait fin initialement le 30 juin 2024. Mais les dirigeants ont pris les devants, eux qui n’étaient pas très contents des résultats et qui ne supportaient plus l’attitude du technicien de 61 ans. Très ému au moment de son départ, le natif de Setubal a salué les tifosi. En revanche, il a eu des mots durs pour ses joueurs.

Mourinho vers la SPL

Se sentant trahi, il avait laissé la bague offerte par ses hommes lors du succès en C4 en 2022 dans le casier du capitaine Lorenzo Pellegrini avec le mot suivant : « quand vous serez des hommes, rendez-la-moi.» Amer, Mourinho tente à présent de passer à autre chose, lui qu’on a vu récemment en Arabie saoudite. Là-bas, le coach, qu’on a lié au Barça et au Bayern Munich, a notamment assisté au Grand Prix d’Arabie saoudite ainsi qu’au combat entre Anthony Joshua et Francis Ngannou à Riyadh.

Mais ce voyage n’était visiblement pas uniquement lié aux loisirs. En effet, Goal Arabia révèle qu’il est actuellement en négociation pour rejoindre un club de Saudi Pro League. Si tout se passe bien, il devrait certainement rejoindre Al-Nassr, qui compte se séparer de Luis Castro après l’échec en Ligue des champions asiatique et l’absence de titre en championnat (2e du classement). Mourinho, qui a avoué qu’il ne serait pas contre entraîner un jour en SPL, pourrait donc retrouver Cristiano Ronaldo qu’il a déjà dirigé à Madrid.