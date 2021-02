Chelsea - Newcastle : les compositions officielles

La 24e journée de Premier League s'achève ce soir avec un duel entre Chelsea et Newcastle. A domicile, les Blues optent pour un 3-4-1-2 avec Kepa Arrizabalaga dans les cages. Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen et Antonio Rüdiger composent la défense tandis que Callum Hudson-Odoi et Marcos Alonso assurent les rôles de pistons. Jorginho et Mateo Kovacic composent le double pivot tandis que Mason Mount évolue en soutien de Timo Werner et Tammy Abraham.

De son côté, Newcastle opte pour un 4-2-3-1 avec Karl Darlow comme dernier rempart. Il évolue derrière Emil Krafth, Jamaal Lascelles, Ciaran Clark et Jamal Lewis. Isaac Hayden et Jonjoe Shelvey assurent le double pivot. Seul en pointe, Dwight Gayle est soutenu par Joe Willock, Miguel Almiron et Allan Saint-Maximin.

