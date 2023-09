Schalke 04, un monument du football allemand en péril

Le 20 avril 2021, à 6 journées de la fin, Schalke 04 était officiellement relégué en Bundesliga 2 après trente années consécutives effectuées au sein de l’élite allemande, et ce, à l’issue de sa défaite face à Bielefeld (1-0). Consécutivement à ce fiasco, les joueurs avaient été pris à partie par leurs supporters lors de leur retour à Gelsenkirchen. C’est dans ce climat délétère que le club de la Ruhr a entamé sa reconstruction. Malgré une dette de plusieurs millions d’euros après avoir enregistré de lourdes pertes financières en raison de la pandémie de Covid-19, Schalke 04 parvient à se reconstruire en deuxième division avec notamment l’arrivée ô combien bénéfique de Simon Terodde. C’est justement grâce à l’ex-avant-centre d’Hambourg qui terminera en tête du classement des buteurs avec 30 pions à son actif, et à l’ancienne gloire des Knappen dans les années 1990 Mike Büskens, appelé à venir jouer les pompiers de service au poste d’entraîneur, que le club de la Ruhr parvient à remonter in extremis en première division, avec à la clef un titre de champion de deuxième division obtenu sur le gong.

Mais le retour des Königsblauen en Bundesliga n’a pas l’effet escompté. En effet, le club de Gelsenkirchen connaît une première moitié de saison chaotique, symbolisée en partie par une succession de défaites retentissantes. Il faut attendre le 25 février 2023 et la réception de Stuttgart comptant pour la 22e journée du championnat d’Allemagne pour voir Schalke 04 renouer avec la saveur d’une victoire qu’il lui échappait depuis plus de trois mois et demi. En dépit d’une seconde partie d’exercice encourageante (dont une série de 7 matchs consécutifs sans connaître la défaite), les Knappen retombent rapidement dans leurs travers début avril. Alternant le bon (une poignée de succès contre des concurrents directs au maintien) et le moins bon à l’image des revers cinglants contre Fribourg (0-4) et le Bayer Leverkusen (0-3) avec pour point d’orgue l’humiliation subie à l’Allianz Arena face au Bayern Munich (0-6), Schalke 04 échoue dans la quête du maintien lors de l’ultime journée et retrouve l’antichambre de l’élite allemande seulement un an après l’avoir quitté.

Les prémices d’une crise : le pari risqué de la continuité et un mercato placé sous le signe des économies

Malgré cette deuxième relégation en trois ans, les dirigeants de Schalke 04 entendent s’inscrire dans la continuité. En février 2023, le directeur sportif des Knappen Peter Knäbel assure que Thomas Reis, appelé à la rescousse après le licenciement de Frank Kramer (seulement 12 rencontres à la tête des Königsblauen) en octobre 2022, sera maintenu à la tête de la formation allemande même en cas de descente : «Le style de jeu que lui et son équipe d’entraîneurs ont établi convient très bien à Schalke 04. À partir d’une structure de base stable, l’équipe doit jouer avec audace et agressivité et mettre beaucoup d’énergie sur le terrain. Thomas Reis soutient également pleinement l’orientation à moyen terme de l’équipe et notre engagement à développer les joueurs et ainsi à générer de la valeur pour l’équipe. Une planification stable de l’équipe nécessite aussi et surtout de la continuité dans le poste d’entraîneur.»

Thomas Reis maintenu, Schalke 04 a procédé à une revue d’effectif. Devant composer avec le départ de plusieurs cadres à l’image de Marius Bülter, le principal atout offensif des Knappen lors de l’exercice précédent (3 M€, Hoffenheim), Rodrigo Zalazar (5 M€, Sporting Braga) ou encore Maya Yoshida (libre, Los Angeles), le club de Gelsenkirchen réalise un mercato estival placé sous le signe des économies en raison de ses moyens financiers limités. En effet, les dirigeants allemands n’ont dépensé que 4,6 M€ d’après les estimations du site spécialisé Transfermarkt pour s’attirer principalement des joueurs évoluant en deuxième division comme Ron Schallenberg (Bielefeld), Marius Müller (Paderborn), Lino Tempelmann (Nüremberg) ou des joueurs libres (Timo Baumgartl, Thomas Kalas et Bryan Lasme). Au passage, le club de la Ruhr a misé sur la jeunesse en offrant des contrats pros à plusieurs jeunes dont Keke Topp (19 ans) et Assan Ouédraogo (17 ans).

Animé par l’ambition de rompre avec la spirale négative en termes de résultats, avec en ligne de mire une remontée express à l’échelon supérieur, Schalke 04 a malgré tout débuté sa saison par une défaite à l’extérieur face à Hambourg, candidat à la promotion, après avoir été réduit à 10 contre 11 (5-3). Par la suite, le club de la Ruhr a rectifié le tir en s’offrant un succès encourageant contre Kaiserslautern (3-0) devant son public avant de passer le premier tour de la Coupe d’Allemagne sans encombre en disposant de l’Eintracht Braunschweig (3-1). Néanmoins, les maux sont toujours présents à Schalke et la volonté d’occuper rapidement et durablement les hauteurs du classement ne tarda pas à voler en éclats. En panne offensivement, les Knappen ont enchaîné avec deux défaites face Brunswick (0-1) et au Holstein Kiel (0-2).

Thomas Reis n’a pas tenu face à la contestation !

Dès lors, la crise a pointé le bout de son nez dans les rangs westphaliens et les choix de l’entraîneur Thomas Reis ont commencé à être contestés. En marge de la rencontre face au Wehen Wiesbaden (1-1), le technicien allemand a décidé d’écarter Ralf Fährmann, l’emblématique gardien des Königsblauen (274 matchs entre 2011 et 2019 puis entre 2000 et 2023) au profit de Marius Müller. Une décision vivement critiquée par l’entourage du portier de 34 ans. «Ralf a été l’un des meilleurs gardiens de Bundesliga récemment. Il est inacceptable et incompréhensible que vous fassiez maintenant un autre changement, sans le communiquer proprement avec Ralf. C’est ainsi qu’une légende de Schalke est détruite», avait déclaré son conseiller Stefan Backs dans les colonnes de Sport Bild. Puis à l’issue du match nul face au promu, Thomas Reis est entré en conflit avec un autre cadre, Simon Terodde. Bien loin de ses bases affichées lors de la saison 2021-22 où il avait planté 30 buts, le meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga 2 a été mis au placard par son entraîneur. Si par la suite, l’ancien tacticien de Bochum s’est offert du sursis en infligeant une remontada à Magdeburg (4-3), son avenir a semble-t-il été scellé après avoir concédé son quatrième revers de la saison sur la pelouse de Sankt Pauli (3-1), le week-end dernier.

Face à la nouvelle prestation catastrophique de leur équipe, des supporters du club de la Ruhr ont exprimé leur colère en prenant à partie des fans de l’équipe adverse dans les tribunes du Millerntor Stadion. Cerise sur le gâteau, le défenseur de Schalke 04 Timo Baumgartl a dans la foulée publiquement critiqué les choix tactiques de son coach. «Nous jouons avec le feu. C’est un travail à risque que nous faisons. Après, c’est normal que nous prenions des buts, c’est un fait. Ensuite c’est un 1 contre 1 derrière, c’est évidemment risqué. Contre des équipes très joueuses comme Magdeburg ou St. Pauli, c’est tellement difficile pour nous. Alors on ne peut pas se plaindre si le score est de 3-0 après 30 minutes», a lâché l’ancien joueur du PSV Eindhoven au micro de Sky Germany avant d’être immédiatement sanctionné par sa direction.

Dans le but de stopper l’hémorragie, la direction de Schalke 04 a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Thomas Reis ce mercredi.«Nous sommes sortis bien préparés de la pause estivale et nous avons ensuite glissé dans une crise de résultats. Après notre victoire contre Magdeburg, nous nous attendions à voir de nouveaux progrès à l’extérieur contre le FC Sankt Pauli. Mais au lieu de cela, nous avons assisté à un autre pas dans la mauvaise direction. Nous avons profité des derniers jours pour discuter et nous sommes arrivés à la conclusion que cette étape devait être franchie pour le bien du club… Nous croyons fermement que c’est la bonne décision. Nous ne pensions plus pouvoir atteindre nos objectifs avec la configuration actuelle», a justifié Peter Knäbel en conférence de presse. En attendant de trouver le digne successeur de Thomas Reis, le club de Gelsenkirchen a confié les rênes de l’équipe première à son ancien assistant, Matthias Kreutzer. Reste à savoir si cette résolution servira d’électrochoc à une équipe qui n’est plus que l’ombre d’elle-même alors qu’elle côtoyait encore les hautes sphères du football allemand et européen il y a de cela quelques années…