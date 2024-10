Le plan machiavélique de Manchester United pour se débarrasser d’Erik ten Hag

L’étau se resserre plus que jamais pour Erik ten Hag du côté d’Old Trafford. Sur un véritable siège éjectable et critiqué pour son bilan famélique sur le banc de Manchester United, le technicien batave éprouve toujours autant de difficulté à tirer le plein potentiel de ses joueurs. Pour preuve ? Les Red Devils pointent actuellement à une triste 12e place en Premier League avant de se déplacer sur la pelouse de West Ham, ce dimanche. Sur la scène européenne, c’est également la soupe à la grimace alors que les coéquipiers de Marcus Rashford sont relégués au 21e rang de la phase de championnat de Ligue Europa. De quoi questionner son avenir…

Le manager néerlandais de 54 ans est-il l’homme de la situation ? Peut-il résister à la pression actuelle ? Jusqu’à quand la direction mancunienne va-t-elle faire preuve de patience à son égard ? Autant d’interrogations alimentant les débats de la presse britannique. Ce samedi, le Daily Mail consacre à ce titre un nouvel article au sujet d’ETH et les révélations du média anglais ont de quoi inquiéter l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam. Ainsi, on y apprend que Sir Jim Ratcliffe et les copropriétaires d’Ineos continuent de prospecter pour trouver le profil idoine. Si cela ressemble plutôt à un secret de Polichinelle, c’est bien la méthode employée par les hautes sphères du club qui interpelle.

Une haute trahison se prépare dans les bureaux de Manchester ?

En effet, le Daily Mail indique que le board mancunien effectue ces recherches dans le dos d’Erik ten Hag. Une forme de trahison pour celui qui avait été récemment prolongé jusqu’en juin 2026. Dans cette optique, Manchester United a retenu quatre noms et semble intensifier l’intérêt pour ces différentes cibles. Outre Xavi Hernandez, les Red Devils pensent également à Thomas Frank, Ruben Amorim ou encore Edin Terzic. Sur un fil, Erik ten Hag poursuit lui sa mission, sans trop se préoccuper des rumeurs actuelles. «Contes de fées et mensonges. Des liens avec d’autres managers ? Ce que tout le monde écrit m’échappe. Je peux y faire face. Nous avons des joueurs brillants ; si vous êtes déterminés, nous marquerons des buts et remporterons des victoires. C’est ce que tout le monde attend», déclarait d’ailleurs l’intéressé au sujet de sa possible prochaine éviction.

Focalisé sur les objectifs du club et encore soutenu par une bonne partie des fans mancuniens malgré un bilan comptable peu honorable, Erik ten Hag semble donc confiant quant à son futur proche du côté d’Old Trafford. Pourtant, ces nouvelles informations prouvent que la direction de Manchester United ne serait, elle, pas contre l’idée de revoir ses plans et ainsi entamer un nouveau cycle. Dans ce jeu de poker menteur, difficile pour l’heure de connaître les réelles intentions du board mancunien. Une chose est sûre, pour Erik ten Hag, la meilleure manière de chasser les vautours planants au-dessus de sa tête serait de l’emporter, ce dimanche, face aux Hammers à l’occasion de la 9e journée de Premier League…