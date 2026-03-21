Dortmund : Emre Can prolonge son contrat d’une saison

Emre Can sera toujours sous la tunique du Borussia Dortmund la saison prochaine ! Actuellement blessé et écarté des pelouses de Bundesliga depuis une rupture des ligaments croisés du genou gauche en février dernier, le milieu de terrain vient de prolonger son contrat d’un an avec le BVB. En effet, le club allemand vient de publier un communiqué sur son site officiel pour annoncer la nouvelle. Cette signature engage donc le joueur de 32 ans avec sa formation jusqu’au 30 juin 2027. Pour rappel, son contrat courait jusqu’à la fin de saison, mais les dirigeants ont préféré lui faire confiance et l’amener dans leurs projets futurs.

La suite après cette publicité

Le leader de l’entrejeu des hommes en jaunes a d’ailleurs réagi dans les colonnes du club. « Je suis ravi de continuer à faire partie du Borussia Dortmund. Le BVB est un club spécial et je voudrais exprimer mes sincères remerciements pour son soutien. Mon objectif est de récupérer le plus rapidement possible, de revenir sur le terrain avec mes coéquipiers et de profiter du succès avec le club ». Dans le même temps, le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, a détaillé cette décision. « Emre est important dans notre équipe, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous reconnaissons son importance dans le vestiaire et l’expérience qu’il apporte. Nous le soutiendrons étroitement sur sa voie de la reprise et avons confiance qu’il reviendra en pleine forme ».