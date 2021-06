Internet : Frank McCourt va investir 100 millions de dollars

Autant vous prévenir d’entrée de jeu : non, Frank McCourt ne va pas renflouer le budget mercato de l’Olympique de Marseille. Mais le propriétaire du club phocéen va bel et bien mettre la main au portefeuille. L’AFP annonce en effet que le Bostonien va dépenser 100 millions de dollars (85 M€ environ) pour le développement d’un protocole internet alternatif.

« Cet investissement permettra la création d'un internet plus équitable et d'un nouveau protocole open-source, afin de libérer les réseaux sociaux de la mainmise des entreprises qui les détiennent, de protéger la vie privée, favoriser l'innovation et redonner la propriété de leurs données aux usagers », a déclaré le clan McCourt à l’AFP.