SM Caen : ça tire dans tous les sens sur le projet Mbappé !

Le 17 mars dernier, Michel Der Zakarian (62 ans), alors entraîneur de Montpellier, avait été invité à s’exprimer sur le départ de Kylian Mbappé du PSG en fin de saison. Mais le technicien franco-arménien n’avait pas mâché ses mots après la défaite 6 à 2 de son équipe. « Je n’en ai rien à foutre. Il n’est plus là, il n’est plus là, ce n’est pas grave. Il nous a mis trois buts, on l’a laissé frapper deux fois et on sait que, quand on lui laisse le temps, il a un talent… Il a mis où il fallait. On a quand même pris trois buts comme ça.» Onze mois plus tard, MDZ et KM9 se sont retrouvés. En effet, c’est lui que le clan Mbappé a choisi de nommer à la tête de l’équipe fanion du Stade Malherbe de Caen. Un club dont le capitaine des Bleus détient 80% des parts, achetées via son fonds d’investissement Coalition Capital.

Ambitieux, le clan Mbappé n’a pas voulu faire des promesses en l’air comme l’avait expliqué le président Ziad Hammoud lors d’une conférence de presse au mois de septembre. «Il y a une ambition de remonter et d’aller se bagarrer ensuite avec les équipes du haut de tableau. Brest est une très belle histoire, pourquoi pas Caen ? Mais attention, on n’est pas dans le court terme, dans des choses vite faites pour qu’elles soient belles et qui vont s’effondrer dans quelques semaines. Énormément de fantasmes et d’hystérie peuvent être créés sur nos actionnaires, mais je tiens à dire que l’on est dans un travail sur le moyen et long terme (…) On est là comme investisseurs sur le long terme. On n’a pas vocation à créer quelque chose et à revendre l’actif dans deux ans, ce n’est pas du tout l’idée. On veut faire rayonner l’ADN du club, ses racines caennaises, calvadosiennes, normandes aux niveaux national et international.»

Un troisième entraîneur nommé cette saison

Il avait aussi expliqué qu’il ne pouvait pas donner de date ou de délai concernant le projet de montée en Ligue 1. Mais quelques mois plus tard, les dirigeants du club parlent plus d’une descente que d’une montée. En effet, Caen est bon dernier du classement de Ligue 2 après 23 journées. La formation française n’a pris que 15 points, elle qui affiche un bilan catastrophique de 4 victoires, 3 nuls et 16 défaites. Outre les résultats cataclysmiques, la gestion du club est de plus en plus critiquée. Les nombreux changements d’entraîneurs font notamment parler. En effet, Caen a débuté l’exercice 2024-25 sous les ordres de Nicolas Seube, très apprécié des fans. Ce dernier a été remercié le 29 décembre dernier alors que le club était 16e et barragiste, tout en étant éliminé de la Coupe de France.

Il a été remplacé par Bruno Baltazar. Un pari qui n’a pas du tout payé puisqu’il n’a connu que la défaite lors de 7 rencontres qu’il a dirigées à Caen. Personne n’a affiché un tel bilan dans l’histoire du club selon Ouest-France. Il a été remercié hier après 51 jours passés sur le banc du club de L2. Pour le remplacer, les têtes pensantes du SMC ont décidé de miser sur Michel Der Zakarian. Un technicien expérimenté, habitué à coacher au plus haut niveau et libre. L’ancien entraîneur de Montpellier, réputé pour sa poigne et son caractère, a déjà connu la L2, lui qui a un sacré défi à relever pour sauver Caen d’une catastrophe industrielle. Cette décision du clan Mbappé a forcément fait réagir. C’est le cas de nos confrères de Ouest-France.

Un changement de stratégie

«Changement de gouvernance raté, mercato d’été manqué puis d’hiver qui peine à porter ses fruits malgré l’arrivée (tardive) d’un nouveau directeur du recrutement (Reda Hammache), éviction de Nicolas Seube qui a fissuré le lien avec les supporters et choix d’un remplaçant inexpérimenté en France, absence de leaders au sein d’un effectif déséquilibré… Les raisons qui expliquent la terrible situation de Malherbe sont nombreuses (…) Mardi 18 février, Malherbe a abattu sa dernière carte possible. Il a décidé de licencier Bruno Baltazar, qui n’aura passé que 51 jours sur le banc caennais (nouveau record battu), pour le remplacer par Michel Der Zakarian. Le profil de l’ancien coach du FC Nantes, du Stade Brestois et de Montpellier, notamment, tranche avec celui de ses deux prédécesseurs.»

OF poursuit : «là où le premier (Seube) vivait sa première année sur un banc professionnel et le second (Baltazar) apparaissait comme un inconnu venu de Pologne, le Franco-Arménien de 62 ans a pour lui son expérience (379 matches en L1 et 228 rencontres en L2) et un CV long comme le bras. Reste qu’il a devant lui une mission quasi-impossible (il faudrait gagner au moins 7 des 11 derniers matches pour y croire, alors que Malherbe n’a pris qu’1 point sur les 33 derniers mis en jeu). Pour sortir leur club de ce marasme, réveiller ce groupe apathique qui semble mentalement brisé, les supporters de Malherbe, résignés depuis plusieurs jours, attendent aujourd’hui un miracle !»

Un projet critiqué de toutes parts

De son côté, Paris-Normandie note aussi le changement de plan de Caen. «Avec la nomination de Der Zakarian, un entraîneur chevronné en France qui compte 379 matches sur un banc de Ligue 1 et 228 de Ligue 2, Caen change diamétralement de stratégie. Avec son adjoint David Bechkoura, le club s’est dit "convaincu que leurs expériences et leur passion du football contribueront à porter l’équipe vers des jours meilleurs"». Idem pour France Bleu. «Les dirigeants du SM Caen ont décidé de changer de cap et de se choisir un troisième entraîneur afin d’essayer de sauver la place du club de football normand en Ligue 2. Michel Der Zakarian a été nommé entraîneur après le départ acté de Bruno Baltazar quelques heures plus tôt. Au coach portugais sans expérience du championnat succède un entraîneur français rompu à la Ligue 1 et à la Ligue 2, une façon de reconnaître une erreur dans le choix du profil de celui qui avait succédé le 29 décembre dernier à Nicolas Seube.»

Comme les médias, les amoureux du SMC comme Brahim Thiam ne comprennent pas les choix des nouveaux dirigeants. Sur X, l’ancien joueur du club a répondu aux supporters à ce sujet. « Du coup, Michel Der Zakarian était dans la même pile, juste en dessous de Bruno Baltazar sur le bureau de Ziad Hammoud c’est ça ? C’est pour un ami (…) Que veux-tu que je pense d’une nomination de desesperados pour tenter un all in sur une situation quasi irrémédiable… C’est ça le Mbappé project ? Sans moi (…) Aucune polémique, que des contradictions soulevées qui expliquent la situation catastrophique de notre club. Mais qui vivra verra.» Quelques mois seulement après son arrivée à la tête de Caen, la famille Mbappé fait face à une immense crise. Le pompier de service Michel Der Zakarian espère pouvoir éteindre l’incendie.