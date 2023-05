Liga : l’Espanyol accroche miraculeusement l’Atlético, le Betis tombe contre Getafe

Après le Real Madrid qui s’est imposé face au Rayo Vallecano un peu plus tôt dans la soirée, il y avait encore deux autres rencontres de Liga ce mercredi soir. L’Atlético de Madrid, assuré de jouer la C1 la saison prochaine, se déplaçait sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone qui lutte pour sa survie dans l’élite (19e au coup d’envoi). Et le précieux (et inespéré) point arraché par les Catalans pourrait peser dans la balance. Car les Colchoneros ont concédé le nul (3-3) après avoir mené 3-0 dans ce match.

Griezmann, Carrasco et Saul avaient trouvé le chemin des filets. Mais l’Espanyol a entamé une folle remontada pour prendre 1 point qui lui permet d’espérer encore se maintenir (à 3 points du premier non relégable, à deux journées de la fin) malgré le bon résultat de Getafe. Car dans l’autre match, le Betis Seville, qui pouvait assurer sa place en Ligue Europa, a concédé une défaite face à Getafe qui sort de la zone rouge (38 points). La course pour le maintien s’annonce palpitante.

