BVB : Youssoufa Moukoko victime d'insultes racistes

Titulaire avec les U19 du Borussia Dortmund dans le derby de la Ruhr face à Schalke ce dimanche, Youssoufa Moukoko (15 ans) a régalé une nouvelle fois ses observateurs en inscrivant sereinement un triplé lors de la victoire de son équipe 3-2. Si le tout jeune attaquant allemand a inscrit ce dimanche son troisième coup du chapeau consécutif en trois matches, il a également fait l’objet d’insultes racistes de la part de supporters de Schalke lorsque le jeune prodige inscrivait son troisième but victorieux.

Des propos que le club de Gelsenkirchen a très vite condamné formellement sur son compte Twitter à l’issue de la rencontre. «Nous ne pouvons que nous excuser pour ces propos de quelques fans. Quelles que soient les émotions d'un derby, nous condamnons sévèrement et rejetons de telles insultes», a déclaré le club de Schalke, assurant qu'il prendra «les mesures nécessaires».

We can only apologise for the behaviour of some of our fans towards Youssoufa #Moukoko at today's U19s match. Derby emotions aside, we completely condemn and oppose such insults.



We and @s04fanbelange will take the necessary measures. #NoToRacism #S04 @knappenschmiede pic.twitter.com/DoUOrUOcSV