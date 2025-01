Barça : Jules Koundé est aux anges après la nouvelle gifle infligée au Real Madrid

Après la première large victoire en championnat (0-4) à Santiago-Bernabeu en octobre, le FC Barcelone a remis le couvert en Supercoupe d’Espagne contre le grand rival du Real Madrid en dominant les débats (2-5). Les Catalans ont maîtrisé sans souci les Merengues. Au coup de sifflet final, Jules Koundé, qui a délivré une formidable passe décisive, a eu du mal à cacher sa joie :

La suite après cette publicité

« Cela a un goût particulier, cela fait longtemps que nous n’avons pas gagné de titre et c’est toujours spécial lors d’un Clasico contre Madrid. Nous avons bien appliqué le plan de jeu, comme nous l’avions fait au Bernabeu. Nous avons dû presser parce que s’ils ont de l’espace, ils vous font mal, mais nous avons été patients et il était clair pour nous que nous allions gagner. Je suis très fier de l’équipe parce que nous avons appris. Il n’y a pas si longtemps, nous avions un avantage d’un but et cela nous a coûté et aujourd’hui, après l’expulsion, nous nous sommes réunis et nous avons dit que nous allions souffrir et que nous allions devoir travailler. Cela donne à l’équipe un regain de confiance, nous le méritons ».