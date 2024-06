Équipe de France : le plan de Didier Deschamps avec Kylian Mbappé face aux Pays-Bas

Jouera ou ne jouera pas ? C’est la question que tout le monde se pose concernant Kylian Mbappé. L’attaquant des Bleus, victime d’une fracture du nez face à l’Autriche, est incertain face aux Pays-Bas. Ce jeudi, il s’est enfin affiché avec son masque de protection aux couleurs de l’équipe de France. Un masque qu’il ne pourra d’ailleurs pas porter en match puisqu’il ne respecte pas les règles de l’UEFA. Mais à quelques heures de ce choc de l’Euro face aux Pays-Bas, le suspense reste entier concernant la situation de l’ancien joueur du PSG. Ou pas.

En effet, malgré les récentes déclarations de Didier Deschamps en conférence de presse expliquant que «ça évolue dans le bon sens pour faire en sorte qu’il puisse être disponible demain (donc ce vendredi, ndlr)», Kylian Mbappé ne jouera finalement pas. C’est en tout cas ce que révèlent L’Équipe et Le Parisien ce vendredi. Lors de la séance de ce jeudi, Kylian Mbappé a semblé très gêné par son masque et ne l’a d’ailleurs pas testé en conditions de match. Avec une fracture encore toute récente, le staff n’a pas souhaité l’exposer aux contacts que l’on peut connaître dans une rencontre.

Mbappé out, Tchouameni in

La nouvelle recrue du Real Madrid ne sera assurément pas titulaire face aux Pays-Bas et même l’idée de le voir entrer en jeu, sauf catastrophe sportive, semble désormais lointaine. L’Équipe évoque même une tentative de bluff de Didier Deschamps en conférence de presse pour brouiller les pistes. D’ailleurs, le sélectionneur des Bleus a un plan bien précis pour faire sans Kylian Mbappé. Le capitaine ne devrait pas être remplacé par un joueur offensif comme Kingsley Coman, Bradley Barcola ou Randal Kolo Muani.

Selon les indiscrétions de la presse française (Le Parisien, L’Équipe et Le Figaro), le staff pense, comme en 2018 avec Blaise Matuidi, à positionner Adrien Rabiot en tant que milieu gauche. Une manière pour DD de sécuriser son équipe face à l’armada offensive néerlandaise. Autre surprise, pour remplacer Rabiot aux côtés de N’Golo Kanté, Didier Deschamps semble vouloir lancer Aurélien Tchouameni. S’il n’a plus joué depuis plusieurs mois et une blessure en demi-finale de C1, le joueur du Real Madrid a rassuré le staff en début de semaine en affichant une condition athlétique impressionnante. Sans Kylian Mbappé, Didier Deschamps a déjà des idées.

