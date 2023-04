JT Foot Mercato : le plan de Naples pour garder ses héros après le titre

Révolution à Naples ?

L’homme dont l’avenir est le plus remis en question à Naples, c’est Victor Osimhen. Le meilleur buteur du championnat est dans le viseur de tous les plus grands clubs européens. Le PSG est sur le coup comme nous l’affirmions fin mars, mais Manchester United ou encore le Bayern Munich sont bien placés. Il faudra en revanche y mettre le prix. Naples attend pas moins de 150 M€ pour libérer son avant-centre de 24 ans. Le club est déjà à la recherche de son successeur. D’après le Corriere dello Sport, Tammy Abraham est la cible privilégiée par les Azzurri. Le jeune Danois de l’Atalanta, Rasmus Hojlund est également courtisé, tout comme Victor Boniface et Beto. Son compère Khvicha Kvaratskhelia a aussi tapé dans l’œil de nombreux clubs. Le Real Madrid aurait pris contact avec son entourage. Mais le Napoli serait sur le point de le prolonger jusqu’en 2028, tout en faisant de lui le joueur le mieux payé du club selon nos informations. Un autre cadre des Partenopei pourrait quitter la Serie A, c’est Kim Min-jae. Selon nos informations, son entourage n’est pas insensible à l’idée de rejoindre Liverpool avec un statut de quasi-titulaire indiscutable.

Le Real vise un casting 5 étoiles pour l’après-Benzema

Benzema n’est pas éternel. L’attaquant vedette du Real Madrid a déjà 35 ans, et tout indique que la saison prochaine sera sa dernière saison du côté de Madrid. Si Erling Haaland et Kylian Mbappé sont toujours dans le viseur pour 2024, il y a 4 autres pistes un peu plus réalistes étudiées par la Casa Blanca selon le journal Marca. Ce sont Julian Alvarez, Dusan Vlahovic, Harry Kane et Gonçalo Ramos. Quatre joueurs dont le transfert se rapprocherait sérieusement des 100 millions d’euros, mais qui restent abordables pour les Madrilènes, qui ont besoin d’avoir quelques renforts de plus dans le secteur offensif. Reste désormais à savoir quel serait le meilleur de ces quatre…

Le frère de Ziyech règle ses comptes

Depuis son transfert avorté au PSG, Hakim Ziyech vit des moments troubles avec les Blues. Une période compliquée, qui ne va pas s’arranger après le post Instagram de son frère, Faouzi Ziyech. Dans cette publication, ce dernier reproche au joueur des Blues ses paroles dans Vogue à propos de son éducation. L’international marocain aurait mentionné seulement sa mère en oubliant notamment le rôle de son grand frère. « Déjà, maman n’a pas eu à élever 9 enfants comme tu le dis, seul toi était un enfant, les autres avaient 16, 18, 20, 22, 23, 27, 29 et certains avaient déjà des enfants. Ta sœur et moi avons pris en charge l’éducation des enfants. Moi qui ai tout sacrifié pour ton avenir, tes opportunités et tes possibilités. Tu étais le plus insouciant et le plus gâté de tous. (…) Ensuite, j’ai été le seul à faire en sorte que tu rejoignes une famille d’accueil.» Dans un autre post, Faouzi a rajouté. « De toute façon, le snus n’a pas seulement affecté tes dents, mais aussi ta mémoire ». Pour rappel, le snus est une poudre de tabac humide qui se place entre la gencive et la lèvre supérieure.