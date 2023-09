OM : Rachid Zeroual envoie un message fort à Pablo Longoria

La suite après cette publicité

Lundi 18 septembre, plusieurs responsables et membres de groupes de supporters de l’OM ont échangé avec Pablo Longoria et ses équipes. Une réunion très tendue lors de laquelle les dirigeants auraient été menacés. Ce que les fans contestent. En première ligne, Rachid Zeroual, leader historique des South Winners, n’a pas hésité à prendre la parole et lâcher ses vérités. Il dément fermement avoir proféré des menaces de mort lors cette fameuse réunion. En début de semaine, une nouvelle réunion a d’ailleurs été organisée entre divers groupes de supporters. Les dirigeants phocéens n’étaient pas présents.

Mais leurs cas ont été évoqués visiblement selon L’Equipe. Et visiblement, l’idée serait d’apaiser les relations entre les deux camps. Plusieurs sources ont d’ailleurs confié au quotidien sportif que Rachid Zeroual est prêt à discuter et échanger avec Pablo Longoria. Les deux hommes s’étaient bien entendus par le passé. Mais les liens vont être difficiles à renouer puisque le président de l’OM n’est pas sur la même longueur d’ondes d’après nos confrères. Affaire à suivre…