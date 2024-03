PSG : Luis Enrique explique son turnover avec Ousmane Dembélé

Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse ce mardi, à la veille de la réception de Nice pour le quart de finale de la Coupe de France. Nice, seul adversaire français à avoir battu le PSG jusque-là. C’était en septembre dernier, au Parc des Princes. L’entraîneur espagnol s’attend donc à un match difficile, contrairement à une conférence de presse plutôt tranquille, où le cas Kylian Mbappé n’a pas été évoqué.

Sûrement vaccinés par les réponses vachardes de Luis Enrique sur le sujet, les journalistes présents n’ont pas relancé le coach espagnol sur le cas Mbappé, alors que ce dernier a de nouveau été remplaçant lors du dernier match face à Reims. Par contre, il a été relevé qu’Ousmane Dembélé était lui aussi victime du turnover intensif imprimé par Luis Enrique.

Dembélé, un choix technique comme pour Mbappé ?

L’entraîneur espagnol a concédé une explication moins provocatrice pour ce cas particulier. « Je ne sais pas, en vérité. On étudie chaque petit détail pour tous les joueurs individuellement. Tous les matches sont importants. Les matches comme demain ou en Ligue des Champions sont de haut niveau, qui nécessite qu’on présente le meilleur visage. Ousmane n’a pas de problème, il était à disposition de l’entraîneur. Nous, on pense que le meilleur entraînement, c’est la compétition, mais il faut contrôler le temps de jeu, spécialement pour les joueurs explosifs comme Dembélé et Mbappé. On considère ce qui est le meilleur pour l’équipe, et c’est ce qui implique de les faire jouer plus ou moins de minutes selon les circonstances. »

Dembélé n’a débuté que 2 des 5 dernières rencontres, entrant en jeu lors des 3 autres. Et contrairement à Mbappé, pas de départ à l’horizon pour l’international français. Ce qui éclaire peut-être donc différemment les choix de Luis Enrique, de nouveau élogieux à l’encontre de Dembélé, qu’il qualifie comme « l’un des meilleurs dribbleurs au monde ». Luis Enrique semble en tout cas accorder l’importance qu’elle mérite à la Coupe de France et a donc laissé entendre que ses meilleurs éléments, comme Dembélé et Mbappé, seraient sur le terrain du Parc des Princes mercredi soir.