Qualifs CAN 2025 : l’Algérie renverse le Togo, le Burkina Faso déroule

Ce soir, il n’y avait pas que la Ligue des Nations au menu. De l’autre côté de la Méditerranée, les équipes africaines bataillaient pour les éliminatoires de la prochaine CAN. Et ce soir, l’Algérie avait une belle occasion de faire le break sur son premier poursuivant. Premiers du groupe E avec six points (2 victoires en deux matches), les Fennecs recevaient le Togo, deuxième avec deux points.

En cas de victoire, les hommes de Vladimir Petkovic pouvaient donc prendre leurs distances. Sauf que tout a mal démarré pour les Verts avec l’ouverture du score de Klidje à la 11e minute. Menés, les Algériens ont dû patienter jusqu’à la demi-heure de jeu pour voir le Lyonnais Benrahma égaliser. Dix minutes après le coup d’envoi de la deuxième période, le Gone s’est même offert un doublé sur penalty, permettant à son pays de prendre pour la première fois l’avantage. Un avantage qui sera définitif avec un but d’Houssem Aouar à la 68e puis d’Amine Gouiri à la 87e et d’Amoura à la 90e+6. 5-1, l’Algérie réalise un gros coup. Les Fennecs sont premiers avec neuf points, soit sept unités de plus que son adversaire du soir et sont presque qualifiés. Dans le groupe L, le Burkina Faso a écrasé le Burundi (4-1) et prend la tête du classement devant le Sénégal qui a encore un match en moins.