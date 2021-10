La Juventus prête à sacrifier deux attaquants pour s'offrir Dušan Vlahović

La suite après cette publicité

La Fiorentina a fait monter les enchères cet été pour Dušan Vlahović. Tottenham a été attentif, l'Atlético de Madrid a proposé 50 M€ puis 70 M€ et semblait proche de boucler le bail. Finalement, rien ne s'est passé comme prévu et l'attaquant serbe de 21 ans est resté en Toscane. Dans ce contexte, le président de la Fiorentina Rocco Commisso a poussé afin de prolonger le joueur dont le contrat s'achève en juin 2023. Demandant un contrat de 4 ans de 23 millions d'euros fixes plus un million d'euros de bonus alors que la Fiorentina souhaitait investir 20 millions d'euros plus 4 de bonus sur un contrat de 5 ans, Dušan Vlahović et la Viola étaient dans une impasse.

La Fiorentina a donc accepté de revoir ses plans et se prépare déjà à vendre son buteur. Si un départ cet été est possible, la possibilité sera aussi envisagée cet hiver. Pour autant cela ne se fera pas à n'importe quelle condition puisque le président de la Viola veut se montrer inflexible et exige 75 millions d'euros. Quitte à le perdre librement en juin 2023. Une grosse détermination de la Fiorentina qui va obliger les prétendants à se montrer. L'Atlético de Madrid et Tottenham sont attendus au tournant tout comme Liverpool, Manchester City mais aussi la Juventus.

Alvaro Morata et Dejan Kulusevski menacés

Les Bianconeri, qui ont déjà perdu Cristiano Ronaldo à l'été 2021, auront bien besoin d'un renfort offensif malgré les présences d'Alvaro Morata et Moise Kean. D'après le Corriere dello Sport, la Vecchia Signora aurait fait de Dušan Vlahović une priorité depuis le retour de Massimiliano Allegri dans le Piémont. Si les finances turinoises empêchaient tout mouvement lors du dernier mercato, le départ de CR7 et l'assainissement des finances du club permettent d'avoir plus de latitude pour cet été. Prête à faire le premier pas cet hiver, la Juventus sait que ce sera compliqué. Pour parvenir à ses fins, le club turinois serait prêt à faire de la place dans son effectif et pourrait sacrifier l'ailier suédois Dejan Kulusevski (21 ans).

La Gazzetta dello Sport a évoqué de son côté l'axe Turin - Florence qui a bien marché avec les transferts de Federico Bernardeschi et Federico Chiesa au cours des dernières années. De plus, le coach de la Fiorentina Vincenzo Italiano aimerait le profil de Dejan Kulusevski. N'ayant toujours pas levé l'option d'achat d'Alvaro Morata, la Juventus pourrait aussi le laisser repartir à l'Atlético de Madrid pour réaliser l'opération Dušan Vlahović. En ce qui concerne les demandes du joueur, la Juventus serait prête à s'aligner sur les 6 millions d'euros annuels de salaire. La Vecchia Signora place déjà ses pions pour le talent serbe.