PSG : entre Tuchel et Leonardo, cela n'a jamais été simple

La suite après cette publicité

Beaucoup auraient aimé assister à la scène entre Thomas Tuchel et Leonardo dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est après la rencontre et les obligations médiatiques qui s'ensuivent que le directeur sportif a informé l'entraîneur allemand qu'il était démis de ses fonctions, à six mois du terme de son mandat. La fin d'une aventure de deux ans et demi pour le coach allemand. Dans quelle mesure a-t-il payé sa relation parfois conflictuelle avec Leonardo, revenu au club le 14 juin 2019 ?

Choisi par Doha en plus haut lieu, Thomas Tuchel est arrivé au PSG avec un directeur sportif en poste alors nommé Antero Henrique. Fort du soutien des patrons du club parisien, auteur de bons débuts sportifs avec des choix tactiques clairs, l'Allemand pouvait alors se permettre de petites piques publiques à destination du responsable du recrutement, comme dans le dossier Paredes. A l'époque, cela faisait sourire tout le monde. Au retour de Leonardo, Tuchel a vite compris que les choses avaient changé. Le Brésilien n'est pas du genre à se laisser imposer sa loi, et très vite, il a été acquis que Tuchel n'aurait pas beaucoup droit à l'erreur. Dès qu'il aurait une fenêtre de tir, Leonardo n'hésiterait pas.

Leonardo a repris la main

Les rumeurs de contact permanent avec Massimiliano Allegri, ancien coach de la Juventus et de l'AC Milan, étaient régulièrement remises sur le tapis. Mais voilà, Tuchel a eu l'excellente idée de qualifier le PSG en finale de la Ligue des Champions lors du Final 8. L'élimination n'est pas passée loin face à l'Atalanta et une défaite aurait déjà condamné Tuchel. Obligé de composer avec cet entraîneur qu'il n'avait pas choisi, Leonardo a donc continué bon gré mal gré. Jusqu'à ce que le mercato estival envenime les relations entre les deux hommes et l'amène sur la place publique. Les reproches réguliers de l'entraîneur allemand sur le manque de renforts ont poussé Leonardo à le recadrer publiquement, un soir de victoire au Parc des Princes face à Angers en octobre dernier. Les mots de Leonardo résonnent aujourd'hui différemment.

« On va voir en interne comment on fait. Mais là, c'est très clair. Si quelqu'un n'est pas content, on parle, il n'y a pas de souci. S'il décide de rester, il doit respecter la politique sportive, les règles internes ou le moment que traverse le club, qui est délicat. (…) On fait toujours les choses en interne. On n'a pas apprécié du tout. Ce n'est pas une question de mercato, c'est une question de forme. On va voir. Pour rester dans ce club, on doit être content, avoir l'envie de souffrir pour ce club, d'avoir l'esprit de sacrifice. Moi personnellement, c'est ça pour moi », avait lancé un Leonardo très remonté. Tuchel avait alors mis un terme à ses critiques, Kean et Rafinha débarquant en toute fin de mercato. Et Leonardo calmait le jeu en assurant début novembre que l'entraîneur n'était pas menacé.

Selon les informations de RMC, les déclarations de Tuchel à Sport 1 ne sont pas en cause dans la décision de limoger. Pourtant, elles laissaient entrevoir un Tuchel pas vraiment heureux de sa situation au PSG. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Leonardo ? Si la réalité sportive avec la 3e place en Ligue 1 est la principale raison, il faut se rappeler que le PSG n'est pas troisième depuis hier soir mais bien depuis la défaite contre l'OL le 13 décembre dernier.