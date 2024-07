Départ quasiment bouclé pour un paria du PSG

Renato Sanches, Colin Dagba, Juan Bernat, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noha Lemina… Comme l’été dernier, le loft des indésirables parisiens fait son retour. Et sauf coup de théâtre, il devrait bientôt être dépeuplé de la présence de Renato Sanches. Comme l’indique Record ce dimanche, l’international portugais n’attend que l’autorisation du PSG pour s’envoler vers Lisbonne.

Selon le quotidien, l’opération pourrait être bouclée aujourd’hui. Il n’y a plus qu’à trouver un accord entre le PSG et Benfica, mais cela ne devrait pas poser de grands problèmes, le club parisien étant prêt à tout pour se débarrasser de son joueur sous contrat jusqu’en 2027. Petite précision : il devrait s’agir d’un prêt d’une saison, et donc d’un mouvement indépendant de l’arrivée de Joao Neves à Paris.