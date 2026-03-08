Maroc : aucune tension entre Mohamed Ouahbi et Walid Regragui, ni entre Walid Regragui et Faouzi Lekjaa

Après la démission de Walid Regragui, la sélection du Maroc a annoncé son nouveau sélectionneur. Il s’agit de Mohamed Ouahbi, champion du monde U20, comme nous vous le révélions dernièrement. João Sacramento sera lui l’adjoint. Oui, mais voilà, ces dernières heures, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux au point de créer une polémique. Une séquence dans laquelle Regragui aurait clairement refusé de tendre le maillot et de prendre une photo avec Ouahbi lors de sa conférence de presse de présentation. Il n’en est pourtant rien.

Selon nos informations, lorsque les journalistes marocains ont commencé à poser des questions à Mohamed Ouahbi, Walid Regragui a décider de laisser la place entière à son successeur. Il voulu lui laissé profiter pleinement de son moment. Les deux techniciens se respectent et s’apprécient. Lors de sa prise de parole, Mohamed Ouahbi a d’ailleurs tenu à rendre un hommage appuyé à son prédécesseur : « Je remercie du fond du cœur Walid Regragui. Déjà en tant que Marocain, pour tout ce que tu nous as fait vivre. Je te remercie en tant que sélectionneur des U20 aussi, durant ces quatre années, pour les conseils, le soutien, la proximité, alors que tu n’y étais pas obligé. Et en tant que sélectionneur des A actuel, pour l’héritage que tu nous as laissé ». Une chose est sûre, concernant Regragui, aucune tension n’existe avec Ouahbi ni même le président de la sélection marocaine, Fouzi Lekjaa.