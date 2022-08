Chelsea fait le forcing pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

Il reste trois semaines aux clubs pour boucler leur mercato. Et à Barcelone, le temps presse. Pour rappel, les Culers ont recruté cinq joueurs : Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Franck Kessié et Andreas Christensen. Sauf que pour le moment, ils ne peuvent pas les inscrire. La faute aux règles imposées par LaLiga, notamment en termes de masse salariale à respecter.

Les Blaugranas cherchent donc à obtenir de nouvelles baisses de salaires ou à vendre plusieurs éléments. Le Batave Frenkie de Jong est d’ailleurs le joueur le plus visé par ses dirigeants. Une situation dont compte profiter Chelsea. Les Blues ont même déjà sauté sur l’occasion dans le dossier de Jong. Hier, un accord entre les deux clubs était annoncé comme imminent.

Tuchel veut vraiment Aubameyang

Recruter de Jong coûterait néanmoins 80 M€ aux Londoniens. Pas de quoi les effrayer. Skysports affirme en effet que les champions d’Europe 2021 veulent vraiment recruter un autre Blaugrana. Il s’agit de Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans). Arrivé à Barcelone l’hiver dernier, le Gabonais a déjà été annoncé dans le viseur de Chelsea.

L’ancien Gunner ne serait toutefois pas tenté par un départ, heureux de s’être installé à Barcelone et de découvrir un championnat qui le faisait rêver. Mais Thomas Tuchel veut absolument renforcer son attaque, notamment après les départs de Romelu Lukaku et Timo Werner. Et pour l’Allemand, recruter un attaquant qu’il a eu sous ses ordres au Borussia Dortmund est la meilleure option. À suivre.