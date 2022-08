Chelsea tout proche d'un accord pour Frenkie de Jong !

La suite après cette publicité

Les jours s'enchaînent et le mercato abordera bientôt sa dernière ligne droite. Annoncé sur le départ avec notamment de nombreuses tentatives de Manchester United pour le signer, Frenkie de Jong (25 ans) tient bon et reste pour le moment un joueur du FC Barcelone. Alors que son club estime que son contrat actuel qui court jusqu'en 2026 - et va lui faire connaître une hausse drastique de salaire à partir de l'exercice 2022/2023 - comme criminel, le joueur reste droit dans ses bottes.

Estimant le FC Barcelone comme son club de rêve et ne voulant pas partir, le joueur reste ferme même s'il reste déçu de la position de la direction catalane comme le souligne Mundo Deportivo. Le média espagnol appuie notamment sur sa bonne relation avec Xavi et sur le fait que le joueur est mentalement armé pour supporter la pression qu'il subit depuis des semaines pour quitter le club. Dans le même temps, Chelsea ne perd pas espoir pour autant et s'acharne à le convaincre de rallier la Perfide Albion.

Chelsea proche d'un accord avec le Barça

Selon Sport, les Blues auraient même fait une avancée importante dans le dossier. Un accord serait tout proche d'être trouvé entre Chelsea et le FC Barcelone pour le transfert de Frenkie de Jong. Celui-ci devrait dépasser les 80 millions d'euros demandés par le FC Barcelone selon le média catalan. Alors qu'un accord pourrait vite être trouvé, la décision finale devrait revenir au joueur dont la posture n'a pas changé.

Néanmoins The Times, qui confirme l'imminence de l'accord, conserve un brin d'espoir pour les Blues. Si ces derniers vont devoir attendre la réponse définitive du principal intéressé, le fait de rejoindre Chelsea est une perspective plus réjouissante pour le Néerlandais que Manchester United, puisqu'il sera amené à disputer la Ligue des Champions. Alors que tout est pratiquement bouclé entre Chelsea et le FC Barcelone, une seule question se pose: Frenkie de Jong va-t-il craquer aux pressions qu'il subit et quitter le club catalan ? Les prochains jours s'annoncent cruciaux...