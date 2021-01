OL-Atlético : le point sur le dossier Moussa Dembélé

La suite après cette publicité

Cet hiver, l'Olympique Lyonnais doit gérer une sacrée valse des attaquants. En fin de contrat dans six mois, Memphis Depay, courtisé par la Juventus et le Barça, va finalement rester pour terminer la saison chez les Gones. En revanche, Moussa Dembélé, lui, a de fortes chances de changer d'air. Après deux ans au Celtic Glasgow, puis deux saisons et demi à l'OL, le Français sait qu'il arrive à un moment charnière de sa carrière. Le temps de rejoindre un très grand club européen est venu et est nécessaire sans doute à son évolution, lui qui garde toujours les Bleus dans un coin de la tête.

Révélé par nos soins, l'intérêt de l'Atlético de Madrid pour l'ancien Parisien tombe donc à point nommé. De sources espagnoles proches de l'Atlético, la première offre de prêt avec option d'achat (35 M€ bonus compris + un pourcentage sur la plus-value en cas de future revente) n'a pas fait céder les dirigeants rhodaniens. Entamées depuis plusieurs jours, les discussions entre Lyon, notamment Vincent Ponsot (directeur général du football) et les Colchoneros se sont étirées hier soir.

Les discussions se poursuivent

Mais le dossier bloquait côté lyonnais. Les échanges devraient donc se poursuivre aujourd'hui et le dossier avance doucement, même certaines sources proches du club espagnol sont confiantes. Ce qui est certain, c'est que le meilleur buteur des deux dernières saisons des Gones est convaincu par le projet proposé par l'Atlético et la capacité de Diego Simeone, un coach avec lequel le feeling est passé très rapidement, à le faire progresser. Le technicien argentin a su convaincre Dembélé de son futur rôle dans l'équipe et de son ambition élevée, à savoir la construction d'une équipe en capacité de s'offrir le titre de champion d'Espagne dès cette saison.

Le joueur, qui apprécie la Liga, est donc persuadé que cette étape peut participer à sa progression et lui donner une chance de se rapprocher de l'équipe de France. Malgré un intérêt de West Ham, qui date d'ailleurs, c'est bien vers l'Atlético de Madrid que le cœur et la tête de Moussa Dembélé penchent aujourd'hui. Il reste donc à tout ce petit monde à trouver un accord. Car l'OL a déjà avancé concernant le successeur de Moussa Dembélé. Comme révélé sur notre site, l'Algérien Islam Slimani pourrait arriver cet hiver. Plus que jamais, Lyon est une place forte du mercato cet hiver !