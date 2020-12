OL : Juninho n'a pas renoncé à Islam Slimani

Pas de Coupe d'Europe et un secteur offensif rempli à ras bord. On pouvait imaginer le casse-tête pour Rudi Garcia une fois le mercato estival terminé pour dégager un onze type et satisfaire un maximum de monde. C'est là l'une des grandes réussites du coach français cette saison à l'Olympique Lyonnais : avoir trouvé un onze de départ efficace tout en limitant les mécontents. En installant Toko Ekambi et Kadewere sur les ailes et Depay en faux neuf, le plus malheureux se nomme Moussa Dembélé, lui qui avait été retenu par le passé alors que la Premier League semblait l'attendre à bras ouverts.

Les solutions sont donc nombreuses, mais elles pourraient se raréfier plus vite qu'on ne le croit. En se blessant au bras juste avant la trêve, Moussa Dembélé a enlevé une option à son entraîneur pour la reprise du championnat, puisqu'il ne devrait pas pouvoir rejouer avant plusieurs semaines (le diagnostic laissait entendre un retour sur les terrains pas avant 7-8 semaines). Surtout, l'OL regarde avec crainte ce qu'il se passe du côté du FC Barcelone quant à l'avenir de son atout offensif principal Memphis Depay. La crise économique étant là, les Gones pourront-ils refuser quelques millions pour les six derniers mois de contrat du Néerlandais ?

Juninho se prépare, au cas où...

Lyon se méfie donc de ce scénario particulier qui lui ôterait ses deux principaux attaquants axiaux. Et le directeur sportif Juninho prend les devants. Selon nos informations, le Brésilien a réactivé la piste Islam Slimani, que l'OL avait déjà creusée lors du précédent mercato estival, refroidi alors par les exigences salariales de l'Algérien. Mais la donne a légèrement évolué ces derniers temps. En effet, Slimani, 32 ans, est en train de négocier la résiliation de son contrat avec Leicester, qui devait s'achever en juin prochain.

S'il trouvait un accord, l'attaquant qui avait brillé avec Monaco la saison passée pourrait devenir plus accessible financièrement parlant dans cette période plus compliquée pour les masses salariales des clubs. Il pourrait s'agir d'une pige de 6 mois, qui permettrait ensuite à Islam Slimani de négocier avec un nouveau club en tant qu'agent libre. Toutes les parties seraient donc ainsi contentées. Reste désormais à savoir ce qui attend l'OL dans le sens des départs, notamment concernant Memphis Depay. Actuel leader du classement de Ligue 1, le club rhodanien a un coup à jouer cette saison.