OM : Frank McCourt prend position sur les propos polémiques de Pablo Longoria

La sortie de Pablo Longoria a mis le feu à l’Olympique de Marseille, à tous les étages. Pour rappel, le président de l’OM était absolument furieux de nouvelles décisions arbitrales défavorables contre Auxerre (0-3) et avait crié à la «corruption», tout en dénonçant un «Championnat de merde» et et laissé entendre qu’il «part tout de suite en cas de proposition de la Super Ligue». Depuis, après la plainte collective des arbitres de Ligue 1 et la sortie de Philippe Diallo, le président de la FFF, Pablo Longoria est revenu sur ses propos.

La forme n’était pas appropriée et ce mot, je le regrette», a-t-il expliqué dans un entretien accordé à l’AFP, sans renier le fond de sa pensée, à savoir que l’OM est défavorisé par l’arbitrage : «beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles (il) considère que l’OM a été défavorisé», a-t-il ajouté, en précisant qu’il n’y avait «pas de corruption dans le foot français». Mais alors que Pablo Longoria risque une lourde suspension, et qu’il sera entendu mercredi devant la Commission de discipline de la Ligue, Frank McCourt a évidemment été mis au courant.

Frank McCourt a apprécié le mea-culpa

Comme l’a fait part L’Equipe ce lundi, ce genre de sortie n’a pas vraiment été apprécié par le propriétaire de l’OM et la sortie de Pablo Longoria n’a pas été appréciée. Mais après avoir suivi de près les rebondissements du week-end, Frank McCourt tient à soutenir son Président, qui n’est pas fragilisé par son dérapage. En effet, l’interview de l’Espagnol pour calmer le jeu a été bien accueilli par l’actionnaire américain, qui a reçu, en privé, un mea-culpa dès dimanche soir.

Car si la forme n’a pas été appréciée, l’ensemble de l’Olympique de Marseille, des actionnaires aux joueurs, est entièrement d’accord sur le fond du propos. Le club phocéen tient à évoquer le sujet de l’arbitrage lors de la réunion organisée le 3 mars par la FFF et assure qu’une «réforme de l’arbitrage» est indispensable pour le bien du football français. Il faudra maintenant se faire entendre, bien que les arbitres aient annoncé porter plainte pour diffamation après les incidents de dimanche soir.