L'OM a choisi son futur attaquant en Liga

On le sait, l'Olympique de Marseille est sur plusieurs dossiers en cette fin de mercato. Et comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato hier, Pablo Longoria a une enveloppe suffisante pour travailler sur plusieurs dossiers, comme celui menant à Pol Lirola. En revanche, l'Espagnol a l'intention de payer ces futures opérations en plusieurs échéances, d'où les négociations assez longues avec la Viola.

Et dans le dossier de l'attaquant alors ? Là, c'est un peu moins clair. Cependant, une place va se libérer, enfin, avec le départ de Dario Benedetto vers Elche. Et si on se fie aux informations de Mundo Deportivo, les Phocéens seraient passés à l'attaque pour un attaquant de Liga : Willian José. Pas forcément surprenant, puisque l'hiver dernier déjà, le club du sud de la France s'était positionné.

La Real Sociedad veut se débarrasser de lui

Comme l'indique le média, l'OM a demandé un prêt au club basque, qui considère le Brésilien comme indésirable. L'écurie de Saint-Sébastien préfère le transférer définitivement, mais pourrait bien accepter un prêt dans le cas où le futur club de l'ancien du Real Madrid prenne en charge l'intégralité de son salaire. Pour l'instant, plusieurs offres ont été refusées, dont une proposition de 4 millions d'euros de Valence.

Prêté en deuxième partie de saison à Wolverhampton, le Brésilien n'avait pas franchement réussi en Angleterre, avec un seul petit but en dix-sept rencontres de championnat. Barré par Alexander Isak à la Real Sociedad, il reste cependant un joueur qui a déjà montré qu'il avait le niveau pour évoluer en Liga, à l'image de ses 11 buts lors de la saison 2019/2020, même total que l'exercice précédent. Il avait même conclu la saison 2017/2018 avec 15 réalisations au compteur. A Pablo Longoria de jouer !