Ligue 1 : le Stade de Reims renverse l'AS Monaco sur le fil

Scénario renversant entre l'AS Monaco et le Stade de Reims, vainqueur surprise (2-1, J26 de Ligue 1) dans un stade Louis II toujours aussi dépeuplé. Des spectateurs ayant d'ailleurs assisté au geste fort mais surprise des Rémois, qui, symboliquement, ont décidé de sortir plus tard du vestiaire pour retarder le coup d'envoi de la rencontre en soutien à l'Ukraine, attaquée par la Russie de Vladimir Poutine ces derniers jours, et ce alors que l'ASM demeure sous pavillon russe. Les locaux, organisés en 4-1-4-1, ont globalement maîtrisé la rencontre, dominant dans tous les compartiments du jeu une timide équipe champenoise sur le Rocher.

Mais le coaching d'Oscar Garcia et les entrées de Zeneli et de Kebbal ont tout changé en fin de match. Malgré une nette domination en première période, le club asémiste n'est pas parvenu à tromper la vigilance de Rajkovic, attentif devant Ben Yedder (31e), alors que Martins a vu son but précoce être annulé pour une légère position de hors-jeu (7e). Patinant et peinant à remonter le bloc, le SDR a de son côté chauffé les gants d'un Nübel peu inquiété par l'intermédiaire de Busi (26e) et de Van Bergen (31e).

Des regrets pour Monaco

Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir ce match s'enflammer. Hornby a bien failli surprendre très vite les Monégasques mais son tir puissant s'est écrasé sur la barre transversale monégasque (47e). Malheureusement pour les visiteurs, la deuxième balle de but fut la bonne pour Ben Yedder, qui a inscrit son 15ème but de la saison d'une belle frappe croisée (1-0, 55e), reprenant au passage seul la tête du classement des buteurs devant Mbappé. La pression s'est ensuite accentuée autour de la cage de Rajkovic, qui a multiplié les parades (51e, 63e, 76e) alors que Ben Yedder aurait pu s'offrir un doublé sans le poteau (58e).

Monaco était plus proche du break que de se faire rejoindre au score. Et pourtant. Les Rémois ont égalisé grâce au malheureux Volland, qui a trompé son portier allemand sur un coup franc tiré par Zeneli (1-1, 85e). Une réalisation relançant totalement une fin de match décousue où Jean Lucas a vu rouge (88e) et où les Champenois l'ont finalement emporté grâce à Mbuku, servi sur un plateau par Zeneli, double passeur donc (1-2, 90e+3). L'AS Monaco enchaîne un 3ème mach sans succès en Ligue 1 et voit l'Europe s'éloigner. Le Stade de Reims peut savourer cet exploit après 2 matchs sans victoire en championnat.