Man City : Pep Guardiola voulait recruter Sergio Busquets

Cet hiver, Pep Guardiola a demandé à ses dirigeants de recruter plusieurs joueurs, notamment un milieu de terrain pour remplacer Rodri après sa blessure longue durée. Finalement, il a eu gain de cause puisque Nico Gonzalez est arrivé en provenance du FC Porto contre un chèque de 60 M€. Mais avant lui, le technicien espagnol avait d’autres cibles en tête. En effet, Douglas Luiz (Juventus) et Ederson (Atalanta) étaient dans son viseur. Et ce n’est pas tout.

Selon l’Express, Guardiola a même tenté le coup auprès de Sergio Busquets. Mais ce dernier a décliné. Interrogé sur le sujet, Guardiola a démenti. « Non, car il est très heureux à Miami. Le climat y est si agréable ! J’ai parlé à Sergio, pas pour cette question, mais assez souvent. Nous avons le même agent, donc je suis en contact depuis de nombreuses années.» Pourtant, l’Express l’assure, il a bien essayé de le faire venir. Une petite anecdote du mercato fou des Skyblues.