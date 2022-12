Coupe du Monde 2022 : l'Angleterre lance le choc contre l'équipe de France

La suite après cette publicité

L'affiche tant attendue par de nombreux amoureux du ballon rond aura donc bel et bien lieu au Qatar. Samedi prochain, sur les coups de 20 heures, l'équipe de France et l'Angleterre croiseront le fer dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022, au Qatar. Favoris de leurs huitièmes de finale respectifs face à la Pologne et le Sénégal, les Bleus et les Three Lions ont déroulé pour assurer leur place au tour suivant.

Les champions du monde en titre n'ont pas eu à forcer leur talent pour se défaire des Aigles Blans (3-1) ce dimanche après-midi, alors que nos voisins anglais ont fait preuve d'une belle maîtrise pour disposer du Sénégal (3-0) un peu plus tard dans la soirée. Forcément, tous les regards se sont rapidement tournés vers ce quart de finale alléchant entre Anglais (meilleure attaque du Mondial avec 12 buts) et Français (co-meilleure attaque du tournoi avec l'Espagne, à 9 buts).

L'Angleterre s'attend à un immense défi

Dès le coup de sifflet final de ce quatrième 8e de finale au Qatar, les joueurs de Gareth Southgate ont justement été interrogés sur leur futur adversaire. « Oui, on va devoir être concentrés, c'est un match difficile, ils sont champions du monde, mais ça va être une grande bataille, on va bien récupérer et on sera prêts pour le match », a lancé Harry Kane, en bon capitaine, au micro de beIN SPORTS, après avoir offert un véritable récital face au Sénégal. Phil Foden a lui fait comprendre que les Bleus étaient favoris. « Ils semblent être les plus forts de la compétition jusqu'à présent. Nous nous soutenons chaque jour et nous sommes confiants. »

Dans les premières réactions anglaises, un nom est évidement revenu sur la table à plusieurs reprises : celui de Kylian Mbappé. Meilleur buteur de cette Coupe du Monde grâce à ses 5 pions plantés au Qatar, l'attaquant du PSG a de quoi faire peur à l'Angleterre. « C'est probablement le meilleur joueur du monde actuellement, a d'abord estimé Jude Bellingham, avant de poursuivre. Il y a tellement de talent dans cette équipe, je veux me tester contre eux. Ce sera probablement un grand match. »

Les Anglais pensent déjà à Mbappé

Jordan Henderson a lui assuré, avec le sourire, que son coéquipier à Liverpool Ibrahima Konaté ne lui donnerait aucun indice sur la confrontation à venir, avant de reprendre son sérieux et de souligner, là aussi, la présence de KM7. « C'est une équipe de niveau mondial. Kylian Mbappé est en grande forme, c'est probablement le meilleur joueur au monde avec Messi. Ce sont des joueurs incroyables, la qualité qu'il y a à tous les postes... ils sont champions du monde actuellement, ça sera un test très difficile pour nous la semaine prochaine. » Le choc est lancé, et ça promet.