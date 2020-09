Les maillots de l'Italie revisités en hommage à la Renaissance italienne

Alors que la Serie A va reprendre ses droits ce week-end du 19 septembre, Puma, l'équipementier de l'équipe nationale d'Italie, a décidé de collaborer avec l'artiste The Football Gal pour lancer des maillots originaux de la Squadra Azzurra qui rend hommage à la Renaissance italienne.

Aussi connu sous le nom de Diana Al Shammari, The Football Gal est une créatrice dont la spécialité est de revisiter les maillots de football avec une touche féminine. Puma, qui mise énormément sur les codes urbains et historiques, a donc décidé de donner sa chance à l'artiste pour recréer les maillots de l'Italie.

« Mon objectif principal pour ce projet était de me concentrer sur les éléments de la Renaissance italienne en mettant l'accent sur la symétrie, les formes naturelles et la création de mouvements oculaires à travers les motifs floraux. J'aime le concept d'art textile émanant de différents éléments et le fait de les intégrer sur des maillots de football. Cette tendance donne aux supporters une chance d'être créatifs et libres d'incorporer le football dans leur style », indique l'artiste qui est une fan inconditionnelle de foot.

Ces nouveaux maillots de l'Italie reprennent les codes couleurs des tenues actuelles avec un maillot azur pour le domicile, un maillot blanc pour l'extérieur et maillot vert pour le third. Leur différence est visible au niveau des cols polos et des épaules avec la présence de fleurs et des éléments rappelant l'époque de la Renaissance.

Les coéquipiers de Marco Verratti ne devraient pas porter ces tenues en match officiel, puisqu'ils sont avant tout destinés aux supporters.