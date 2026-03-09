Le Real Madrid prépare le maillot le plus cher de l’histoire

Les dernières nouvelles concernant les finances du Real Madrid n’étaient pas particulièrement rassurantes. Effectivement, ce week-end, la presse spécialisée a expliqué que le club de la capitale espagnole ne comptait que 3,4 millions d’euros en cash dans ses comptes. Une situation qui n’est pas encore catastrophique, puisque le club a énormément d’actifs et sait comment faire générer de l’argent, étant le club au plus gros chiffre d’affaires de la planète (au-delà du milliard d’euros). Mais elle témoigne que les dépenses du club sont colossales.

La suite après cette publicité

En cause, en plus du dernier mercato estival qui a tout de même été assez animé avec 165 millions d’euros dépensés pour renforcer l’équipe, les travaux du Santiago Bernabéu. Si le stade totalement rénové des Merengues sera une machine à cash sur le moyen-long terme, il continue de coûter très cher aux Madrilènes. Ces derniers doivent donc trouver de l’argent assez rapidement, et ils pourraient avoir trouvé une nouvelle source de revenus intéressante.

Des renégociations sont en cours

Comme l’indique AS, le club veut continuer de faire entrer de l’argent grâce à son maillot. Actuellement, grâce à ses différents contrats d’équipementier et de sponsoring, le club le plus titré en Ligue des Champions génère environ 260 millions d’euros. Bien plus que Manchester United (200 M€) ou le Barça (183 M€), ou même le PSG (170 M€). Florentino Pérez souhaite ainsi que le maillot du Real Madrid rapporte, au minimum, 300 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Un nouveau contrat devrait ainsi être paraphé avec Emirates, actuellement sponsor principal du maillot, et si les chiffres ne sont pas dévoilés, ils devraient être assez juteux. Les 120 millions d’euros rapportés par Adidas devraient eux aussi être revus à la hausse assez prochainement, alors que le club a aussi la possibilité de prolonger avec HP, qui apparaît actuellement sur les manches du maillot, avec des chiffres un peu plus importants encore. Affaire à suivre…