Les caisses du Real Madrid sont complètement vides !

Le Real Madrid traverse des moments un peu compliqués sur le plan sportif. La situation n’est pas encore catastrophique en termes de résultats, mais l’image laissée par l’équipe d’Alvaro Arbeloa à chaque match laisse clairement à désirer. Pour beaucoup d’observateurs, ça sent la saison blanche, face à un Barça a priori supérieur et 4 points devant en Liga, ainsi qu’un duel contre une équipe de Manchester City que très peu de personnes imaginent chuter face aux Merengues.

Du côté de la capitale espagnole, on se projette d’ailleurs déjà sur la saison prochaine. Au cœur des débats : l’identité du futur entraîneur, alors que l’avenir d’Arbeloa sur le banc de touche se complique un peu plus après chaque mauvaise performance, les problèmes de blessures à répétition dans l’équipe, puis le mercato estival forcément. Et justement, si les médias pronostiquent déjà des arrivées dans tous les sens et que les noms de Rodri (Manchester City) ou Nico Schlotterbeck (Dortmund) reviennent sans cesse ces derniers jours, la situation financière est compliquée.

Le Real Madrid n’a plus un rond

Comme l’indique VozPopuli, les caisses du club sont pratiquement vides. Au 31 décembre dernier, il y a un tout petit peu plus de deux mois donc, le club n’avait que 3,4 millions d’euros à disposition en cash. Et ce, alors que six mois avant, au terme de l’exercice 2024/2025, le club avait 175,8 millions d’euros en liquide dans ses comptes. Une chute drastique qui s’explique par les investissements colossaux dans les travaux du Bernabéu, ainsi que dans le dernier mercato estival, avec environ 165 millions d’euros pour renforcer l’effectif offert à l’époque à Xabi Alonso.

Une situation inquiétante, mais qui n’est pas encore critique, puisque s’il y a un club qui a des facilités pour générer de l’argent, c’est bien le Real Madrid, seul club au-dessus du milliard d’euros de chiffre d’affaires. Tout comme le club compte sur beaucoup d’actifs de valeur - à commencer par ses joueurs - dont il peut se séparer en cas de réel besoin. Mais tout ceci confirme deux choses : la rénovation du Bernabéu est en train de faire plus de mal que prévu au club, et il faudra beaucoup vendre pour pouvoir recruter cet été…