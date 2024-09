Ligue 2 : Lorient va chercher le nul à Metz

Metz et Lorient se disputaient le choc de cette 5e journée de Ligue 2 en ce début d’après-midi. Les deux équipes ont livrés un duel sans merci durant lequel elles auraient pu chacune l’emporter. Finalement, au terme de ce combat âpre et très plaisant à suivre, le score s’est arrêté sur un 1-1, qui n’arrange pas grand monde au classement. Les Merlus, 4es, restent au pied du podium avec 10 points, soit une unité d’avance sur les Grenats, 5es au coup de sifflet final.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lorient 10 5 3 3 1 1 6 3 5 Metz 9 5 3 2 3 0 8 5

Les Messins ont pris le meilleur départ dans cette rencontre avec le but de Sabaly juste avant la demi-heure de jeu (27e). Oukidja a longtemps résisté aux assauts adverses, espérant que ses coéquipiers mettent leur équipe à l’abri. Ce second but n’arrivera jamais. Au contraire, le gardien a dû s’employer pour préserver la victoire mais il s’est finalement incliné en fin de rencontre. Lorient a fini plus fort et a égalisé par Bamba (85e). Les troupes d’Olivier Pantaloni auraient même pu l’emporter sur la fin avec plus de réussite.