Mason Greenwood demande officiellement son changement de sélection !

C’est une tendance qu’évoque la presse anglaise depuis un moment : Mason Greenwood souhaite jouer avec la Jamaïque, pays d’origine de sa mère. International avec l’Angleterre à une reprise en 2020, il n’a plus porté les couleurs des Three Lions depuis, loupant l’Euro 2021 puis étant impliqué dans cette fameuse affaire de violences physiques et sexuelles sur sa compagne.

Et comme l’a confirmé le directeur général de la Fédération anglaise Mark Bullingham, Greenwood a bien demandé à changer de nationalité sportive, ne pouvant désormais plus rejouer pour l’Angleterre. « Je crois savoir qu’il a demandé à changer de sélection. C’est arrivé officiellement, donc il ne pourra pas être sélectionné car on ne peut changer qu’une seule fois de sélection », a-t-il déclaré à The Athletic.